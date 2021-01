NOVO crédito da Caixa 2021 vai liberar até R$1.000; cadastre-se

O objetivo do banco é oferecer microcréditos para apoiar os brasileiros após o fim do pagamento do auxílio emergencial, em dezembro deste ano.

As condições do microcrédito para empreendedores, que ficará disponível após o fim do auxílio emergencial, terá valor máximo de R$ 1 mil e pagamento de três a cinco anos. A taxa de juros ainda não foi informada pela Caixa. Entretanto, o banco afirma que ela será mais acessível do que as encontradas no mercado.

A Caixa reforçou que, apesar das facilidades, o valor continua sendo um empréstimo, e não um benefício pago aos empreendedores. “O microcrédito não é auxílio. O auxílio é transferência. O microcrédito é um crédito, para aqueles que têm condição de pagar a Caixa de volta”, reforçou Pedro Guimarães, presidente do banco.

