Novo recurso de privacidade da Apple esta pronto para ser lançado

07:20:50

A Apple disse, em um novo relatório, que começará a lançar o recurso App Tracking Transparency no início da primavera, e que será habilitado por padrão.

O recurso de rastreamento anti-aplicativo exigirá que os aplicativos obtenham a permissão do usuário antes de rastrear seu uso em aplicativos ou sites.

“Nas configurações, os usuários poderão ver quais aplicativos solicitaram permissão para rastrear, para que possam fazer as alterações que acharem adequado”, disse a Apple em um novo relatório intitulado ‘Um dia na vida de seus dados’.

Se um usuário pede a um aplicativo para não rastreá-los, o desenvolvedor desse aplicativo deve desistir do rastreamento. No entanto, se a Apple souber que o desenvolvedor continua rastreando o usuário, a App Store rejeitará esse aplicativo , observou a Apple no relatório.

Junto com a atualização de implantação, a empresa sediada em Cupertino introduziu mudanças nas páginas de produtos na App Store. Com isso, a página do produto de cada aplicativo deve fornecer aos usuários um resumo das práticas de privacidade dos desenvolvedores.

“Todos os desenvolvedores de aplicativos, incluindo a Apple, são obrigados a relatar informações sobre suas práticas de privacidade”, disse a Apple.