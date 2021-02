Novo supercomputador em Wyoming é classificado entre os mais rápidos do mundo

Um concurso entre alunos do Wyoming decidirá o nome do novo supercomputador.

Um concurso entre alunos do Wyoming decidirá o nome do novo supercomputador.

Um novo supercomputador em Wyoming, EUA, ficará entre os mais rápidos do mundo e ajudará a estudar fenômenos, incluindo mudanças climáticas, clima severo, incêndios florestais e erupções solares.

A Hewlett Packard Enterprise, com sede em Houston, venceu uma licitação para fornecer a máquina de US $ 35 milhões a US $ 40 milhões para um centro de supercomputação em Cheyenne, anunciou o Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica em Boulder, Colorado, na quarta-feira.

O supercomputador HPE-Cray EX teoricamente será capaz de realizar quase 20 quatrilhões de cálculos por segundo – 3,5 vezes mais rápido do que a máquina existente no NCAR-Wyoming Supercomputing Center.

A velocidade máxima por segundo da nova máquina será aproximadamente equivalente a cada pessoa na Terra completando uma equação matemática a cada segundo durante um mês inteiro.

Esse poder permitirá algumas das simulações mais sofisticadas já feitas de eventos naturais e humanos em grande escala.

O supercomputador deve ficar entre os 25 mais rápidos do mundo depois de ser instalado este ano e entrar em operação no início de 2022, de acordo com o National Center for Atmospheric Research.

Ele “apoiará a pesquisa básica de maneiras que levarão a previsões mais detalhadas e úteis do mundo ao nosso redor, ajudando assim a tornar nossa sociedade mais resiliente a desastres cada vez mais caros e contribuindo para melhorar a saúde e o bem-estar humanos”, diretor do centro Everette Joseph disse em um comunicado à imprensa.

Mais de 4.000 pessoas de centenas de universidades e outras instituições em todo o mundo usaram o centro de supercomputação desde sua inauguração em 2012.

O supercomputador atual da instalação, chamado Cheyenne, é três vezes mais rápido do que seu antecessor, chamado Yellowstone.

Um concurso entre alunos do Wyoming decidirá o nome do novo supercomputador.