Rede Gazeta News Guarulhos

Share this:

Quinta, 19 de Março de 2020 – 22:21

A Secretaria de Saúde de Guarulhos informou que o número de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) na cidade subiu de 181 para 249 nesta quinta-feira (19). Até o momento, 31 casos foram descartados e no final do dia o secretário de saúde José Mario Stranghetti Clemente divulgou o quarto caso confirmado na live realizada pelo prefeito Guti.

Trata-se de uma mulher, de 49 anos, que trabalha em outro município e não viajou. Começou a sentir os primeiros sintomas em 12 de março e no mesmo dia procurou o serviço de saúde. A Vigilância Epidemiológica fez contato telefônico com a paciente e a orientou sobre a importância do isolamento domiciliar e de medidas de precaução para evitar a transmissão para outras pessoas. A mulher, que se encontra fora do município de Guarulhos, não está internada e passa bem.

Quanto aos outros três casos confirmados, o primeiro é de uma mulher de 31 anos, profissional de saúde que reside em Guarulhos e trabalha em um hospital em São Paulo; o segundo, de um homem de 20 anos que tem histórico de viagem pela Inglaterra e Itália; e o terceiro, de um homem de 38 anos que tem histórico de viagem pela Inglaterra e retornou para o Brasil em 8 de março, passando a sentir os primeiros sintomas três dias depois. Todos os pacientes permanecem em isolamento domiciliar.

O secretário de Saúde faz um apelo à população. “A maior arma contra a transmissão do coronavírus, que não tem tratamento e nem vacina, neste momento, é evitar o contato social. Quanto menos contato social, maiores serão as nossas chances de não ter tantas sequelas, mesmo que a gente demore o mesmo período que os outros países do mundo estão tendo para conseguir controlar a transmissão do vírus”.