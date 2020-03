Por Ivan Ribeiro 13:59:35

O Aeroporto Internacional de Vitória – Eurico de Aguiar Salles[1] (IATA: VIX, ICAO: SBVT), também conhecido como Aeroporto de Goiabeiras é um aeroporto brasileiro no município de Vitória, no Espírito Santo. É o principal aeroporto do estado do Espírito Santo e opera voos nacionais e internacionais de passageiros e de carga.[2]

Localiza-se na parte continental de Vitória, entre os bairros de Mata da Praia, Bairro República e Jardim Camburi, e distante aproximadamente 10 km do centro da cidade. Seu acesso agora se dá pela Avenida Adalberto Simão Nader e ocupa um sítio aeroportuário de 29,5 mil metros quadrados.[3]

Tem capacidade para receber aviões de médio porte, tais como o ATR-72, Boeing 737, Embraer 190/Embraer 195 e às aeronaves Airbus A319, A320, A321, A330 e Boeing 757, 767. Recebe, ainda, jatos executivos e helicópteros e conta com voos diretos para os aeroportos de Congonhas e Guarulhos (São Paulo), Santos Dumont e Galeão (Rio de Janeiro), Confins (Belo Horizonte), Brasília, Salvador,Campinas, Recife, Montes Claros (MG) e Teixeira de Freitas (BA)