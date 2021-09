O casamento e o mistério do evangelho

Ads

A obra é parte da série Teologia Bíblica do mesmo autor

Por Marlon Max

De forma brilhante, Ray Ortlund capacita o leitor a examinar cuidadosamente o seu casamento através das lentes da Criação, da Queda, da lei e do evangelho.

Ao fazer isso, ele nos ajuda a aprofundar nossa compreensão a respeito do casamento, a descobrir por que ele é uma luta para todos nós, a diagnosticar a confusão que existe em relação ao assunto em nossa cultura e a esclarecer onde podemos encontrar ajuda para nossos casamentos, além de nos apaixonarmos novamente por nosso Deus de incrível amor, sabedoria e graça.

O livro é um lançamento da Editora Vida Nova. Originalmente publicado em inglês, a obra chega ao Brasil com grande expectativas dos leitores que já conhecem o trabalho do autor. Mais do que uma leitura para absorver conhecimento, o livro propõe ferramentas para o crescimento da fé, de forma crítica e viável.

Sobre o Autor

Ray Ortlund é PhD pela Universidade de Aberdeen e pastor da igreja Immanuel Church, em Nashville, Tennessee.

É autor de vários livros, como os comentários da série Preaching the Word sobre Provérbios e Isaías, tendo também contribuído na elaboração da ESV study Bible.

Ortlund é também presidente do Renewal Ministries e participa dos conselhos do The Gospel Coalition e da Rede Atos 29.

