O efeito do coronavírus no sentimento econômico global

Janeiro de 2021

TRANSFERÊNCIAS Abrir pop-up interativo Artigo (5 páginas)

Depois de soar uma nota de otimismo no final de 2020, os entrevistados de nossa mais nova Pesquisa Global McKinsey estão saudando 2021 com grandes esperanças para as perspectivas da economia. A maioria dos executivos continua a acreditar que as condições em suas economias domésticas e na economia global vão melhorar nos próximos seis meses. No entanto, sua positividade diminuiu desde a pesquisa anterior; em comparação com dezembro , parcelas menores dos entrevistados agora preveem que as condições econômicas vão melhorar (Figura 1).

Exposição 1 Nós nos esforçamos para fornecer aos indivíduos com deficiência igual acesso ao nosso site. Se você deseja obter informações sobre este conteúdo, ficaremos felizes em trabalhar com você. Envie um e-mail para: [email protected]

Dentro das regiões, existem algumas alterações dignas de nota. Na Índia, os entrevistados estão agora quase tão positivos sobre o futuro de sua própria economia quanto os da Grande China (que, desde março, têm sido os mais otimistas sobre as condições econômicas domésticas) – e os da Índia também são os mais otimistas sobre as perspectivas da economia global. Mas em várias outras regiões, o sentimento tomou uma direção negativa (Figura 2). Na Ásia-Pacífico e na Europa, as participações dos executivos que esperam que suas economias domésticas melhorem diminuíram 15 e 11 pontos percentuais, respectivamente, desde dezembro. O declínio no otimismo é mais agudo na América Latina, onde 30% dos entrevistados agora esperam melhorias em suas economias domésticas. Na pesquisa anterior, 56% dos executivos disseram o mesmo.

Anexo 2 Nós nos esforçamos para fornecer aos indivíduos com deficiência igual acesso ao nosso site. Se você deseja obter informações sobre este conteúdo, ficaremos felizes em trabalhar com você. Envie um e-mail para: [email protected]

Na América Latina, assim como na Europa, os entrevistados também estão mais preocupados do que em outros lugares com o desemprego. Em todas as regiões, eles são os executivos mais prováveis ​​de esperar aumento nas taxas de desemprego em seus países de origem (60 por cento na América Latina dizem isso agora, contra 44 por cento em dezembro) e citar o desemprego como uma ameaça ao crescimento econômico doméstico (Figura 3 ) Na verdade, os entrevistados na América Latina citaram o desemprego como o maior risco para o crescimento – ainda maior do que a pandemia, que é o risco mais comumente citado em média e em todas as outras regiões.

Anexo 3 Nós nos esforçamos para fornecer aos indivíduos com deficiência igual acesso ao nosso site. Se você deseja obter informações sobre este conteúdo, ficaremos felizes em trabalhar com você. Envie um e-mail para: [email protected]

E embora a maioria dos entrevistados continue esperando aumento na demanda e nos lucros para suas próprias empresas, nos próximos seis meses, os executivos da Europa e da América Latina são os que menos dizem isso. Para a América Latina, isso é um contraste gritante com as respostas de dezembro, quando os entrevistados na região relataram previsões bem acima da média para a demanda e os lucros (Figura 4).

Anexo 4 Nós nos esforçamos para fornecer aos indivíduos com deficiência igual acesso ao nosso site. Se você deseja obter informações sobre este conteúdo, ficaremos felizes em trabalhar com você. Envie um e-mail para: [email protected]

Quando questionados sobre nove cenários para os efeitos da pandemia no PIB, os executivos também relataram opiniões mais moderadas. Eles continuam a citar A1 – caracterizado por ocorrências localizadas do vírus e respostas econômicas parcialmente eficazes – como o mais provável para seus próprios países e a economia global (Figura 5). Mas a proporção dos entrevistados que classificaram qualquer um dos três cenários onde o impacto do vírus na saúde está contido caiu desde dezembro. Na pesquisa anterior, 44 por cento dos entrevistados disseram que um dos cenários de contenção era mais provável para suas economias domésticas, e 39 por cento disseram o mesmo para a economia global. Este mês, apenas 32% e 28%, respectivamente, classificam um cenário de contenção como o mais provável.

Anexo 5

Esta atualização foi editada por Daniella Seiler, editora sênior do escritório de Nova York.

Pesquisa original da McKinsey

Dezembro de 2020

A visão dos executivos sobre a economia continua a se iluminar enquanto eles olham para 2021.

Em nossa última Pesquisa Global McKinsey sobre a economia, os executivos estão encerrando um ano de crise global e profunda incerteza de forma relativamente positiva. Suas previsões para o futuro e para as perspectivas de suas próprias empresas permanecem muito mais otimistas do que não. Executivos na Europa, América do Norte e mercados em desenvolvimento relatam preocupações mais graves do que outros sobre a economia, e os europeus continuam especialmente preocupados com o desemprego. Mas mesmo esses entrevistados estão menos otimistas do que no trimestre anterior. Ao mesmo tempo, os executivos citam alguns riscos crescentes para o crescimento de suas empresas em 2021: concorrência e interrupções em todo o setor.

No ano que vem, as expectativas dos entrevistados para suas economias domésticas são cada vez mais positivas: 63% dizem que as condições econômicas em seus países serão melhores daqui a seis meses, ante 54% que disseram o mesmo em meados de outubro. Enquanto isso, a perspectiva global se recuperou. Depois de alguns altos e baixos em pesquisas recentes, 61% dos entrevistados agora prevêem que as condições globais vão melhorar nos próximos meses. Além do mais, os entrevistados são os mais prováveis ​​de esperar nos últimos três anos que a taxa de crescimento da economia global aumentará. Sessenta e oito por cento prevêem crescimento crescente agora, com apenas 24 por cento prevendo uma contração – a menor parcela para dizê-lo durante todo o ano.

Curiosamente, em meio à crescente positividade em outros resultados, as opiniões dos entrevistados sobre nove cenários econômicos relacionados à crise estão se mantendo razoavelmente estáveis. Como na pesquisa anterior, o cenário A1 (caracterizado por recorrências localizadas do vírus e respostas de política econômica parcialmente eficazes) é citado com mais frequência como o cenário provável para a economia global e para as próprias economias dos entrevistados. Dito isso, a proporção de executivos que selecionaram A1 como o cenário global mais provável diminuiu. Um quarto de todos os entrevistados agora o identifica como o mais provável, ante 31% a 36% que disseram isso desde nossa pesquisa de abril de 2020. Depois de A1, a maior parte dos entrevistados cita B1 como o cenário global mais provável (20%), depois B2 (citado por 16%). (Para obter mais informações sobre cada cenário, consulte “ Nove cenários para a economia COVID-19 .”)

Com relação às perspectivas de suas empresas, os executivos permanecem otimistas – e cada vez mais. Pela primeira vez neste ano, os entrevistados estão mais propensos a dizer que o tamanho de sua força de trabalho aumentará do que a prever uma diminuição.

No entanto, as respostas à nossa última pesquisa também sugerem algumas ameaças emergentes ao crescimento da empresa. Embora o enfraquecimento da demanda e a mudança nas necessidades dos clientes continuem sendo os dois principais riscos (como nas quatro pesquisas anteriores), a proporção de entrevistados que citou preocupações com a demanda é a menor desde março. Ao mesmo tempo, a competição do setor aumentou nas fileiras: agora é o quarto selecionado com mais frequência, em comparação com o nono em outubro. Concorrência e outro problema de toda a indústria, as interrupções do modelo de negócios nos setores dos entrevistados, juntos agora são citados por 44% dos entrevistados, contra 34% anteriormente.

Para obter mais detalhes sobre os resultados da pesquisa, consulte os quadros abaixo e nosso artigo mais longo, “ Panorama das Condições Econômicas, dezembro de 2020: resultados da Pesquisa Global da McKinsey ”.

Interativo

Esta atualização foi editada por Daniella Seiler, editora do escritório de Nova York.

Gostaria de saber mais sobre nossa Estratégia e Prática de Finanças Corporativas ?

Outubro de 2020

Desde setembro, os executivos têm mantido perspectivas mais positivas do que negativas para a economia mundial, as economias nacionais e suas próprias empresas.

Mesmo com as nações ao redor do mundo lutando contra um aumento recente no número de casos COVID-19, respostas à nossa última Pesquisa Global McKinsey sobre sentimento econômico sugerem que as opiniões dos executivos se mantiveram praticamente estáveis desde setembro . As perspectivas sobre a economia e as perspectivas das empresas permaneceram mais positivas do que negativas, embora o otimismo sobre a economia global tenha diminuído. A parcela de entrevistados que espera que as condições globais melhorem diminuiu para 51%. Mas a parcela que prevê que as condições permanecerão as mesmas aumentou desde setembro, enquanto a parcela que prevê piora das condições – que permanece no nível mais baixo desde que o surto de COVID-19 foi declarado pandemia em março – não mudou. A maioria dos entrevistados (57%) também espera que a taxa de crescimento global aumente nos próximos seis meses, como foi o caso em setembro.

No geral, as expectativas sobre as economias nacionais dos executivos permanecem em linha com os resultados de setembro, com 55 por cento dizendo que esperam uma melhora nos próximos seis meses. As perspectivas continuam a melhorar em todas as regiões, exceto em duas. Uma delas é a Grande China, onde os sentimentos positivos ainda são mais comuns do que em qualquer outra região. A segunda região onde as perspectivas moderaram é a Europa. Tornou-se a única região em que os entrevistados têm maior probabilidade de esperar que as condições econômicas de seus países diminuam do que melhorem.

Os resultados também mostram mudanças de opinião sobre os efeitos da crise do COVID-19 no PIB doméstico e global. Quando questionados sobre qual dos nove cenários relacionados à crise os entrevistados acham que é mais provável em seus países, eles costumam selecionar o cenário A1, que é caracterizado por políticas parcialmente eficazes e respostas de saúde pública, em vez do cenário mais citado de setembro, B1, que envolve vírus contenção, danos ao setor e uma menor taxa de crescimento a longo prazo. No nível global, os entrevistados também escolhem o cenário A1 com mais frequência, como fazem desde abril. No entanto, o cenário B2 – marcado pela recorrência do vírus e crescimento lento de longo prazo – substituiu o B1 como o segundo cenário mais citado para a economia mundial. (Para saber mais sobre os cenários e como os entrevistados em países selecionados avaliam a probabilidade de cada um, atualmente e ao longo do tempo, consulte “Nove cenários para a economia COVID-19 . ”)

Quanto às expectativas dos entrevistados para suas próprias empresas, as ações que relatam expectativas positivas de lucros e demanda são as maiores desde que a pandemia foi declarada. Os 55 por cento dos entrevistados que esperam que os lucros de suas empresas aumentem nos próximos meses é mais do que o dobro da parcela que disse isso há seis meses. Uma parcela semelhante – 56 por cento – prevê que a demanda do cliente aumentará.

Para obter mais detalhes sobre os resultados da pesquisa, consulte os quadros abaixo.

Interativo

Esta atualização foi editada por Heather Hanselman, editora associada do escritório de Atlanta.

Setembro de 2020

Os executivos estão mais esperançosos com a economia – e com o desempenho de suas próprias empresas – do que desde o início da crise do COVID-19.

Seis meses após a OMS declarar COVID-19 como uma pandemia global, as respostas à nossa última Pesquisa Global da McKinsey sugerem uma mudança positiva no sentimento econômico. Mais da metade de todos os executivos pesquisados ​​disse que as condições econômicas em seus próprios países serão melhores daqui a seis meses, enquanto outros 30% dizem que piorarão: é a menor parcela dos entrevistados durante todo o ano que espera condições de declínio. E, exceto para aqueles em mercados em desenvolvimento, os entrevistados em todas as regiões têm maior probabilidade de prever que as condições vão melhorar do que piorar. Isso é verdade até mesmo para aqueles na América do Norte, onde, entre junho e julho de 2020, as perspectivas dos entrevistados haviam mudado.

A parcela de entrevistados prevendo melhorias na economia global também cresceu nos últimos meses. Agora, 57% afirmam isso, em comparação com 52% em junho e 25% em março. Em todas as regiões, os entrevistados de economias emergentes relatam opiniões mais positivas sobre a economia global do que seus pares: 73 por cento esperam que as condições globais melhorem nos próximos seis meses, em comparação com 49 por cento nas economias desenvolvidas – uma lacuna muito maior do que as pesquisas anteriores deste ano .

Da mesma forma, as esperanças são cada vez maiores para as próprias empresas dos entrevistados. Pela primeira vez em 2020, a maioria prevê que tanto a demanda quanto os lucros aumentarão nos próximos meses.

Os resultados da pesquisa também sugerem uma mudança de visão sobre o impacto da pandemia COVID-19 no PIB, pelo menos perto de casa. Quando questionados sobre qual dos nove cenários relacionados à pandemia é o mais provável, os entrevistados continuam a escolher o mesmo cenário para a economia global desde a primavera: A1, caracterizado por políticas parcialmente eficazes e respostas de saúde pública e uma economia de anos de duração recuperação. Mas para as próprias economias dos entrevistados, os executivos agora selecionam um cenário que envolve contenção de vírus, danos ao setor e uma taxa de crescimento inferior a longo prazo (B1) com mais frequência.

Para obter mais detalhes sobre os resultados da pesquisa, consulte os quadros abaixo e nosso artigo mais longo, “ Panorama das Condições Econômicas, setembro de 2020: resultados da Pesquisa Global da McKinsey ”.

Interativo

Esta atualização foi editada por Daniella Seiler, editora do escritório de Nova York.

Julho de 2020

Na América do Norte e nos mercados em desenvolvimento, as perspectivas econômicas dos entrevistados são menos favoráveis ​​do que em junho. Em todas as regiões, as opiniões são mais incertas sobre a recuperação do COVID-19, mas mais esperançosas sobre as perspectivas da empresa.

Nações em todo o mundo estão lutando para conter a pandemia COVID-19 e seu impacto econômico, e as respostas à nossa última Pesquisa Global McKinsey sobre a economia destacam a magnitude do desafio – especialmente em certas regiões. Na América do Norte e nos mercados em desenvolvimento, os executivos tornaram-se menos esperançosos desde o início de junho sobre as economias de seus países e mais cautelosos do que outros em suas opiniões sobre os cenários potenciais para a recuperação do COVID-19. As expectativas gerais sobre esses cenários também sugerem crescente cautela e incerteza. Mesmo assim, a perspectiva dos entrevistados para suas próprias empresas continua a melhorar. Pela primeira vez em 2020, os entrevistados estão mais propensos a esperar que os lucros de suas empresas aumentem do que diminuam nos próximos meses.

No geral, os executivos mantêm a perspectiva mais positiva do que negativa relatada em junho , tanto para a economia mundial quanto para seus países de origem, e são menos propensos do que nos meses anteriores a esperar taxas de crescimento decrescentes globalmente e em casa. Embora as perspectivas dos entrevistados sobre as economias de seus países tenham melhorado na maioria das regiões nas últimas quatro pesquisas, as respostas na América do Norte e nos mercados em desenvolvimento deram uma virada negativa desde junho. Além do mais, quando questionados sobre os efeitos do COVID-19 no PIB doméstico, os entrevistados na América do Norte e nos mercados em desenvolvimento têm muito menos probabilidade do que no mês passado de selecionar uma das opções mais otimistas entre nove cenários.

Em todas as geografias, as opiniões sobre a recuperação do COVID-19 também se tornaram menos favoráveis. Em junho , o cenário A3 otimista (em que o vírus está contido e o crescimento retorna lentamente aos níveis pré-crise) e o cenário A1 (em que as intervenções de saúde pública e políticas econômicas são parcialmente eficazes, e o retorno aos níveis pré-crise de PIB, renda , e os ganhos corporativos levarão tempo) foram selecionados com mais frequência como resultados para as economias domésticas dos entrevistados. Agora, a maior parte dos entrevistados classificou A1 como o resultado mais provável para seus próprios países no próximo ano, seguido por B2, em que as intervenções de saúde pública são eficazes, mas não evitam a recorrência do vírus, e as intervenções de política econômica são insuficientes para entregar uma recuperação total aos níveis pré-crise. Da mesma forma, quando questionado sobre estesEm cenários globais , os respondentes costumam escolher A1, como fazem desde abril, e B2 substituiu o A3, mais otimista, como o segundo cenário mais citado para a economia mundial.

Os entrevistados estão mais otimistas ao considerar as perspectivas de suas empresas nos próximos seis meses. Em cada pesquisa desde abril, uma parcela cada vez maior dos entrevistados esperava que os lucros de suas empresas aumentassem. Pela primeira vez em 2020, os entrevistados agora estão mais propensos a prever um aumento do que uma diminuição. Além disso, a proporção de entrevistados que afirmam esperar que a demanda dos clientes pelos produtos ou serviços de suas empresas enfraqueça nos meses à frente tem diminuído continuamente desde abril.

Por setor, entrevistados em automotivo e montagem; serviços de saúde, produtos farmacêuticos e médicos; e viagens, transporte e logística – todos os setores atingidos especialmente pelos efeitos indiretos da pandemia – têm muito mais probabilidade agora do que em junho de esperar que a demanda por produtos ou serviços de suas empresas aumente nos próximos meses. Em contraste, os entrevistados no varejo, um dos segmentos mais otimistas na pesquisa de junho, tornaram-se muito mais pessimistas.

Para obter mais detalhes sobre os resultados da pesquisa, consulte os quadros abaixo.

Interativo

Esta atualização foi editada por Heather Hanselman, editora associada do escritório de Atlanta.

Junho de 2020

Em nossa última pesquisa sobre a economia, as perspectivas gerais dos executivos para o futuro continuam melhorando.

Enquanto o mundo luta com a pandemia COVID-19, que continua a afetar um número crescente de países e pessoas, as respostas à última Pesquisa Global da McKinsey sobre a economia sugerem um otimismo crescente. Os executivos relatam expectativas cada vez mais positivas para a demanda e lucratividade da empresa – dois meses após relatar um pessimismo recorde em ambas as frentes – e para as perspectivas econômicas de seus países.

Embora as opiniões dos executivos sobre os lucros da empresa permaneçam mais negativas do que positivas, a parcela que espera maior lucratividade cresceu. É mais provável que os entrevistados esperem que a demanda do cliente aumente do que diminua; dois meses atrás, o oposto era verdade.

Por setor, mais da metade dos entrevistados no varejo e em alta tecnologia e telecomunicações espera um aumento na demanda. Os executivos de varejo também relatam uma visão muito mais otimista sobre a demanda desde a pesquisa de abril de 2020, assim como os de projetos de capital e infraestrutura.

Quando questionados sobre o futuro da economia, os entrevistados estão cautelosos, mas cada vez mais otimistas. Cinquenta e um por cento dizem que a economia mundial estará melhor daqui a seis meses, uma parcela que cresceu ao longo de 2020. Da mesma forma, metade dos entrevistados espera que as condições em suas economias domésticas melhorem; em maio, 43% disseram que sim, ante 36% em abril e 26% em março. Exceto na Grande China, Índia e América Latina – onde as perspectivas dos entrevistados se mantiveram estáveis ​​-, os executivos em todas as regiões têm maior probabilidade do que em maio de esperar melhorias.

Além do mais, a proporção de entrevistados que espera que as taxas de crescimento global e doméstico aumentem nos próximos seis meses cresceu desde abril e maio.

Para obter mais detalhes sobre os resultados da pesquisa, consulte os quadros abaixo e nosso artigo mais longo, “ Visão geral das condições econômicas, junho de 2020: resultados da pesquisa global da McKinsey ”.

Interativo

Esta atualização foi editada por Daniella Seiler, editora do escritório de Nova York.

Maio de 2020

O sentimento econômico melhorou desde o mês passado, de acordo com nossa última pesquisa com executivos globais sobre o COVID-19 e a economia. Ainda assim, suas perspectivas de curto prazo permanecem mais negativas do que positivas.

Desde o início de abril, um número crescente de empresas e governos em todo o mundo começaram a reabrir, dando início a uma nova – embora tênue – fase da situação do coronavírus. Da mesma forma, os resultados de nossa última Pesquisa Global da McKinsey sobre a economia (realizada de 4 a 8 de maio de 2020) apontam para uma perspectiva de melhoria. É muito mais provável que os executivos agora do que em abril ou março esperem melhorias nas condições e aumento nas taxas de crescimento nos próximos meses.

No entanto, os executivos ainda são mais negativos do que positivos em suas expectativas para as economias domésticas e para a economia mundial em geral, como estavam há um mês. E, como mostram os resultados, o caminho para a próxima normalidade parece muito diferente entre as regiões e setores. Executivos na Grande China foram os mais otimistas sobre as condições econômicas domésticas em abril e permanecem assim neste mês: 75 por cento esperam que as condições melhorem nos próximos seis meses, ante 63 por cento anteriormente. Metade dessa participação – apenas 34% – diz o mesmo na Europa. Mas mesmo os entrevistados lá estão notavelmente mais positivos sobre suas economias do que há um mês. Entre todas as regiões, os entrevistados na Índia relataram a maior mudança em direção ao sentimento positivo desde o mês passado.

McKinsey Global Economics Intelligence

No nível da empresa, os entrevistados costumam citar a fraca demanda do consumidor como uma ameaça ao crescimento de suas organizações. Mas outros riscos são grandes em certos setores. Os entrevistados em serviços financeiros, por exemplo, citam os mercados financeiros voláteis como a maior ameaça ao crescimento da empresa. E, de acordo com os entrevistados, as interrupções na cadeia de suprimentos apresentam um risco descomunal em vários setores – a saber, farmacêutico, químico, de consumo e de produtos embalados e automotivo e de montagem. Além do mais, quando perguntamos aos entrevistados nos setores industrial e de manufatura sobre as interrupções da cadeia de valor resultantes do coronavírus, apenas 15 por cento afirmam que a COVID-19 não causou uma interrupção significativa em suas cadeias de valor, e outro um terço afirma que a interrupção atual é a pior que suas empresas já experimentaram.

Para obter mais detalhes sobre os resultados da pesquisa, consulte os quadros abaixo.

Interativo

Esta atualização foi editada por Daniella Seiler, editora do escritório de Nova York.

Abril de 2020

Em nossa última pesquisa, os executivos globais relatam uma perspectiva mais sombria do que há um mês. Dois terços esperam uma contração considerável na economia mundial, e uma participação recorde prevê uma queda nos lucros das empresas.

À medida que a pandemia COVID-19 se espalha rapidamente entre e dentro de regiões geográficas, os executivos compartilham preocupações crescentes sobre seu impacto econômico – e, variando por região, mudanças dramáticas em suas opiniões desde o início de março . Respostas à nossa última Pesquisa Global McKinsey sobre a economia, conduzido de 6 a 10 de abril, mostra que o sentimento geral é mais negativo do que há apenas um mês: por exemplo, dois terços dos entrevistados esperam uma contração moderada ou significativa na taxa de crescimento da economia mundial, ou seja, uma recessão ou uma depressão. No início de março, apenas 42% disseram o mesmo. E 56% dizem a mesma coisa sobre o crescimento de suas economias domésticas, ante 24% um mês atrás.

As perspectivas gerais dos entrevistados para seus países de origem e a economia global mudaram menos no mês passado, embora suas opiniões permaneçam decididamente pessimistas. Pelo menos seis em cada dez acreditam que as condições em suas economias domésticas e na economia global piorarão nos próximos meses. No nível da empresa, as perspectivas são especialmente sombrias. Os entrevistados têm quase duas vezes mais probabilidade do que há um mês de dizer que os lucros de suas empresas diminuirão nos próximos meses; em 61 por cento, essa é a maior parcela a reportar uma perspectiva negativa sobre os lucros desde que começamos a fazer a pergunta, na esteira da crise financeira de 2008.

Mesmo assim, os resultados apontam para alguns pontos positivos. Quando questionados sobre nove cenários para o impacto da pandemia no PIB, a maioria dos entrevistados disse que os quatro cenários mais positivos têm maior probabilidade de acontecer no próximo ano (quadro).

Exibir Nós nos esforçamos para fornecer aos indivíduos com deficiência igual acesso ao nosso site. Se você deseja obter informações sobre este conteúdo, ficaremos felizes em trabalhar com você. Envie um e-mail para: [email protected]

Quanto às perspectivas das economias nacionais, entrevistados na China são muito mais otimistas do que os de outros lugares, mesmo em comparação com seus colegas no resto da Ásia – e muito mais positivos do que há um mês. Os entrevistados na América do Norte também são mais propensos do que outros a esperar melhorias nos próximos meses, embora o número de casos de COVID-19 nos EUA exceda o da China duas semanas antes da pesquisa entrar em campo. Os entrevistados na América Latina esperam que suas economias sejam mais duramente atingidas no curto prazo, em comparação com outras regiões, e o sentimento lá – assim como na maioria das outras geografias – tornou-se mais negativo desde a pesquisa anterior.

Para obter mais detalhes sobre os resultados da pesquisa, consulte os quadros abaixo.

Interativo

Esta atualização foi editada por Daniella Seiler, editora do escritório de Nova York.