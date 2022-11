O entrevistado de hoje é o jogador Antônio

Ads

Por Robson S Moreira

Jogador descolado , com muita experiência nos treinos, morador de Ribeirão Pires, hoje ele se encontra em Guarulhos , ele vai contar pra nós um pouco de seu cotidiano, no trabalho e no campo.

O António começou a se dedicar ao futebol com cinco anos de idade, hoje ele tem muita coisa para nos ensinar.

vale lembrar que temos Jogos para semana que vem em ribeirão Pires ¨

e que vai Jogar¨..ele mesmo escalado pela família e torcedores para fazer o Chão tremer

GNG– Antônio diz, para nós, como você começou no futebol.

Ant. —–Olá ribeirão Pires estamos aqui enviando uma mensagem nesta entrevista para vocês compartilharem, para que possamos fazer desta cidade uma modernidade .

Meu Nome é Antonio, tenho 19, comecei no futebol eu tinha 5 anos de idade, e pra mim foi uma história de superação , futebol sempre foi um sonho desde pequeno e tenho em mente é o que eu quero é a profissão certa, é o que eu almejo ser é o que eu desejo, busquei sempre aperfeiçoar sempre pelo meios do campo, sempre pelas laterais, hoje tenho 19 percebi que desenvolvi, muito, sou uma pessoa sempre empenhado sempre tive bastante elogios todos os treinadores que passaram pela minha carreira , disseram que eu tenho um futuro brilhante

GNG—– Ant. Como está hoje seu histórico aos 5 anos de idade você começou a jogar , como foi seu progresso nas escalas das classificações, ! ?

ANT Quando eu tinha 5 anos eu já, jogava no sub 7 jogava quadra salão , sendo assim meus professores notaram , que eu tinha um estilo diferenciado , mais rápido do que o normal , começaram me colocar no campo, porque eu tinha mais liberdade para jogar , tinha mais desenvolvimento, conseguir me empenhar ais na posição , com doze anos comecei jogar no sub15, busquei essa evolução mais com 13, anos para 14, comecei a jogar no sub17, e do sub 17 sempre meus professores, deixaram eu como titular nos jogos porque viram agilidade viam , viam afirma de recuperação viam a forma de bola, com 15 anos de idade eu fui para uma copa Var , lá em aguas de lindoia disputei a copa Var ive um destaque bom pelas assistências de golo, infelizmente conseguir fazer um Gool no campeonato inteiro, mais isso me trouxe uma grande felicidade eu jogava com 14 anos pelo sub17, e pelo sub20 eu busquei essa evolução.

GNG- Antonio diz uma coisa qual é sua posição como jogador .

ANT . Eu sempre empenhei em três posições lateral esquerdo , e primeiro e segundo volante

Jogo como lateral direita mas , não com tanto empenho né eu sou um jogador com perna esquerda mais consigo jogar com a direita facilmente então eu me considero um jogador mdestro.

GNG, Ant. Diz para nós quem é quem vai levar a copa do Mundo.

ANT. É lógico que é o brasil né cara …o brasil eu acredito muito que esse ano leva copa , por conta de . Neymar numa campanha excelente , Vini Junior , Rodrigo , o Antony , esta jogando muito pelo asteronayti..

GNG Você é casado tem filhos.

ANT . Olha eu tenho um relacionamento de 5 anos comecei a namorar , com minha namorada eu tinha 13, para 14 , ela tinha 17, para18 então agente começou a construir a vida temos um relacionamento que completou 5 anos e dois meses que nos estamos juntos, temos uma filha de um mês , descobrimos gravidez com 4 meses agente foi e começamos afazer um acompanhamento no hospital que minha esposa ia ter um aborto isso me causou muita aflição , o tempo foi passando e fomos morar juntos assim que descobrimos que ela estava gravida, e desde pequeno sempre fui uma pessoa familiar, sempre gostei de ficar com meus pais nunca gostei de balada de fim de semana , na minha opinião família é melhor do que amigos.

GNG. Qual foi os lugares que você viajou sua experiencia

ANT. Bom foi em aguas de lindoia disputei disputei duas semana de campeonato lá, até hoje foi um aprendizado todos os jogos levo como aprendizado , se eu errei procuro acerta coisas que eu não gosto é de errar .

GNG. Você já jogou Society

Ant. Sim já joguei , tive uma oportunidade pelo um professor meu o nome dele é Miguel .

O professor Miguel me deu uma oportunidade eu jogava campo e ele treinava um pessoal no sintético teve um dia que estávamos treinando num campo da comunidade , ele me perguntou

Antonio você esta disposto teria pelo .São Caetano então vamos fazer assim você vai jogar pelo time do São Caetano , toda a oportunidade que chega até mim eu agarro toda as vezes e não deixo escapar, a oportunidade bate uma ou duas vezes na sua porta já bateu uma vez e a segunda eu não posso deixar escapar porque não sei se vai acontecer a terceira da minha mão de novo por conta da pamdemia não dei andamento a esta oportunidade, então eu estou buscando se um jogador de futebol , um jogador não porque um jogador é um jogador de várzea , eu quero ser um atleta profissional de futebol.

GNG, Quem sai e quem fica nas preliminares da copa do Mundo .

Ant. Bom , vejo que o time que esta sem chance de ganhar as primeiras fazes pela tabela que saiu vejo que Alemanha não fica nem o Chile são dois times que não ficam para disputar.

GNG=. Jogadores que você admira e porque

ANT. Jogadores que eu admiro é o Dibala , Marcelo que joga no Real Madri , Coutinho tem uma historia muito legal , ele tem uma historia parecida com a nossa sempre brinco minha esposa um cara que prometeu tirar a filha das garras da sogra e hoje dá uma uma qualidade de vida onrrada de classe alta .

GNG. Como vai ser o campeonato deste fim de semana sendo segunda divisão

ANT. Estamos com a espectativa de vitoria para este jogo [e um time muito empunhando , este time que vai disputar com agente é pessoas de primeira divisão , sou pessoas que joga muita bola, a expectativa é que vamos ganhar , vamos ganhar o jogo antes de sair do vestuário

GNG Fechamos este bloco com a participação do atleta Antonio e a equipe do Gazeta news Guarulhos