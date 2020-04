//O Facebook lança mapas de dados COVID-19 para os EUA e fará seus esforços de rastreamento de sintomas globalmente

Muitos rastreadores de sintomas foram lançados durante a pandemia de coronavírus, mas poucos têm o potencial de alcançar até um balde cheio de informações do Facebook. vasto oceano de usuários.

O Facebook lançou uma parceria de rastreamento de sintomas com o centro de pesquisa epidemiológica Delphi da Carnegie Mellon University, no início deste mês, e agora a empresa planeja expandir o projeto fora dos EUA. No início de abril, o Facebook começou a solicitar a alguns usuários nos EUA uma pesquisa da CMU pedindo que eles auto-relatar sintomas COVID-19. O esforço foi desenvolvido para ajudar governos e autoridades de saúde a prever onde o vírus poderá ser atingido em seguida.

O Facebook trabalhará com pesquisadores da Universidade de Maryland na expansão, à medida que a equipe do Delphi da CMU desenvolve uma API que permitiria a qualquer pesquisador explorar o conjunto de dados.

O Facebook também está coletando dados da pesquisa em seu próprio mapa de sintomas , que visualiza a porcentagem da população com sintomas de COVID-19 por região de referência do condado e do hospital. O mapa também exibe a atividade da gripe distinta dos sintomas relatados de COVID-19. Com a capacidade de teste ainda limitada em muitos lugares, esse tipo de esforço de pesquisa procura fornecer uma imagem mais antecipada do vírus e onde ele poderá se espalhar em seguida.

“As estimativas em tempo real que derivamos estão correlacionadas com os melhores dados disponíveis sobre a atividade do COVID-19, o que nos dá confiança de que em breve poderemos fornecer às autoridades de saúde previsões de atividades de doenças que provavelmente ocorrerão em suas localidades várias semanas no futuro ”, disse Ryan Tibshirani, co-líder da equipe de resposta Delphi COVID-19 da Universidade Carnegie Mellon, em comunicado.

A pesquisa optativa da CMU pergunta aos usuários do Facebook se eles estão com tosse, febre, falta de ar ou perda de olfato – sintomas que podem aparecer em pacientes com COVID-19 em formas mais leves e que provavelmente estariam presentes antes de uma pessoa procurar tratamento e, portanto, sendo rastreado pelos sistemas de saúde.

A CMU publicou suas descobertas iniciais na segunda-feira, que mostram que os dados coletados no Facebook se correlacionam com os dados de saúde pública existentes no COVID-19. A equipe de pesquisa está apresentando uma ferramenta chamada COVIDcast, que coleta dados agregados sobre a atividade do COVID-19, classificados por área geográfica. O Google também se juntou aos esforços de pesquisa da CMU e, ainda nesta semana, o COVIDcast integrará dados das respostas de pesquisas do Facebook e do Google. Até agora, o projeto coletava quase um milhão de respostas por semana no Facebook e 600.000 por meio dos aplicativos Opinion Rewards e AdMob do Google.

Em um artigo no The Washington Post , Mark Zuckerberg elogiou os esforços de sua empresa.

“Obter dados precisos de município por município de todos os Estados Unidos é um desafio, e obter esses dados focados de todo o mundo é ainda mais difícil”, escreveu Zuckerberg, acrescentando que o Facebook é “exclusivamente” adequado para ajudar nos esforços de pesquisa que exigem pesquisas. grandes subconjuntos da população.

Após uma longa temporada de críticas, as empresas de mídia social estão se esforçando para ter relevância na luta contra o vírus. O Facebook, particularmente perseguido por escândalos negativos de imprensa e privacidade nos últimos anos, foi cedo para adicionar elementos de interface do usuário que promoviam informações de COVID-19 de especialistas em saúde em sua plataforma. Ainda assim, o Facebook e outras redes sociais continuam atormentadas por informações errôneas , golpistas e conspirações de coronavírus , que se espalham rapidamente e se mostraram difíceis para as empresas.

Na semana passada, vários protestos antigovernamentais dos EUA organizados no Facebook e promovidos pelo presidente Trump desafiaram os conselhos dos governos estaduais e das autoridades de saúde pública, chamando os usuários a se reunir em público – um ato de desafio que poderia potencialmente espalhar o vírus para novas comunidades apesar dos melhores esforços dos governos estaduais para proteger seus residentes.