AO VIVO Instituto Butantan começa a produzir hoje a ButanVac, a primeira vacina contra Covid-19

O Instituto Butantan começa a produzir hoje a ButanVac, a primeira vacina contra Covid-19 produzida integralmente no Brasil, sem depender de matéria-prima de outros países. Até junho teremos no mínimo 18 milhões de doses da vacina já prontas para uso imediato no Brasil, assim que autorizado pela Anvisa. Esperamos senso de urgência por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Respeitamos todos os ritos da ciência, mas é preciso menos burocracia e mais senso de urgência.

