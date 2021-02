O Microsoft Teams obtém aprovações e recursos de publicação de tarefas

Rede Gazeta News Guarulhos

A Microsoft introduziu novos aprimoramentos, como aprovações, publicação de tarefas e envio automático offline, para melhorar a produtividade e a colaboração na plataforma Teams.

Os usuários do Teams podem obter facilmente as solicitações aprovadas usando o novo recurso de aprovações. Ele permite que os usuários criem, gerenciem e compartilhem aprovações. Eles podem criar uma solicitação de aprovação no bate-papo ou no aplicativo Aprovações, adicionar os detalhes necessários e até mesmo anexar arquivos e, em seguida, selecionar e compartilhar com os aprovadores.

Além disso, usando o recurso de publicação para Tarefas, os gerentes podem criar e enviar tarefas para locais relevantes configuráveis ​​e rastrear o progresso por meio de relatórios automáticos em tempo real. As pessoas podem usá-lo para conduzir a execução consistente de tarefas em escala em todos os locais de uma organização, observou Jared Spataro, VP da Microsoft 365.

O recurso de envio automático offline do Teams permite que as pessoas usem a plataforma para enviar ou editar mensagens, mesmo quando estão offline. Ele identifica e envia automaticamente essas mensagens quando o dispositivo do remetente está online novamente.

Além disso, a plataforma agora oferece três configurações de moderação de bate-papo para os organizadores da reunião: habilitado, desabilitado e ‘apenas durante a reunião’. A configuração padrão ou ativada permite que os organizadores e todos os participantes conversem a qualquer momento, o que pode ser desativado com a opção desativada. Já a terceira opção permite que os participantes conversem apenas durante a reunião e que o organizador envie mensagens a qualquer momento.

A gigante do software também lançou um novo aplicativo Lists para usuários iOS com funcionalidade completa e acesso a todas as suas listas. Eles podem usá-lo para dar uma olhada rápida ou editar uma lista existente ou criar uma nova usando os modelos disponíveis.

No início deste mês, a empresa introduziu salas de descanso virtuais, uma interface pré-reunião simplificada e suporte de legendas ao vivo para chamadas um a um.

