Fonte Facebook

:15:49:29

A carreata sai do Pimentas, via Avenida Juscelino Kubitschek, segue para a avenida Papa João Paulo I, passando pelo Inocoop e Presidente Dutra. Então chega no centro comercial do Jd.São João pela estrada de Nazaré; contorna, e seguimos em direção à Praça 8 de dezembro, onde é a dispersão.