O novo aplicativo de jogos do Facebook é lançado no Android, com a versão para iOS em breve

19:00

O aplicativo Gaming dedicado do Facebook agora está ativo no Android, meses antes do lançamento planejado para junho. A gigante das mídias sociais divulgou o aplicativo dois meses antes de sua inauguração programada em meio a uma pandemia global que deixou pessoas em todo o mundo isoladas em casa, queimando rapidamente através de opções de entretenimento.

O New York Times anunciou o lançamento em um exclusivo no final de semana, observando que o enorme investimento em jogos do Facebook culminou em mais de 700 milhões dos 2,5 bilhões de usuários do site jogando ativamente mensalmente através da plataforma. O lançamento de um aplicativo dedicado é um próximo passo claro para o conteúdo que, até agora, era o domínio da guia Jogos do site.

O engajamento social é o foco do aplicativo (naturalmente), que estará recebendo uma versão do iOS em algum momento no futuro próximo (aguardando aprovação da Apple). “É um entretenimento que não é apenas uma forma de consumo passivo, mas um entretenimento que é interativo e une as pessoas”, disse o chefe do aplicativo Fidji Simo ao jornal, acrescentando mais tarde: “Estamos vendo um grande aumento nos jogos durante a quarentena”.

O Twitch e o YouTube estão entre os maiores concorrentes do recurso de transmissão Go Live do aplicativo. O Facebook já possui uma plataforma massiva em sua própria oferta ao vivo, que atualmente está observando altos níveis de uso, pois usuários isolados buscam algum tipo de conexão humana durante o desligamento do COVID-19. Com o Go Live, os usuários podem compartilhar fluxos de jogos diretamente na página do Facebook.

A transmissão ao vivo é o recurso destacado ao iniciar o aplicativo, enquanto uma segunda guia oferece a descoberta de jogos pelas atividades de seus amigos e por categorias. Uma guia final possui uma plataforma de bate-papo.

A chegada do aplicativo ocorre após um ano e meio de testes em vários mercados, incluindo América Latina e Sudeste Asiático. Os jogos estão sendo lançados sem o suporte de anúncios, embora o Facebook diga ao Times que planeja gerar receita tirando comissões de “estrelas” – doações que os espectadores enviam para streamers.

Resta ver como o método Twitch / YouTube se traduzirá em uma plataforma tradicionalmente mais focada em títulos de jogos casuais como o Words With Friends. Nem todas as tentativas do serviço de desativar os recursos como aplicativos