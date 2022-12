O que aconteceu com homem que recebeu pix errado da Globo? Justiça decide caso. Saiba mais!

Ads

17:39:10

Após quase um ano do pix cair na conta errada, a Justiça decidiu o que acontecerá com homem que usou o dinheiro da Globo.

Após a Globo fazer um pix errado para conta de Marcos Antônio Rodrigues, a emissora entrou na Justiça para tentar recuperar o dinheiro. O caso aconteceu em dezembro de 2021, porém a Justiça chegou a um veredito recentemente. De acordo com Gabriel Vaquer, colunista do Notícias da TV, o advogado que recebeu o pix por engano a Globo, que teve um prejuízo nas gravações de “Todas as Flores” após incêndio, terá que pagar uma multa para emissora.

Segundo informações do colunista, Marcos Antônio terá que pagar R$ 70 mil de multapor ter ficado com R$ 318 mil do pix errado, além de ser obrigado a devolver o dinheirodepositado por engano pela Globo. A multa é por apropriação indevida do valor.

A emissora explicou que o depósito errado aconteceu para conta do advogado já ter sido cadastrado no sistema da Globo, que recrutou um time de famosos para comentar a Copa do Mundo 2022, por ter atuado na empresa.

O que aconteceu com pix feito errado pela Globo?

Com a transferência realizada em 27 de dezembro, a Globo, que conquistou um recorde de patrocinadores para um programa antes da estreia, a emissora entrou em contato em 30 de dezembro para recuperar o valor, porém Rodrigues informou que não tinha o valor, pois havia comprado um apartamento com o dinheiro.

