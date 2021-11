O que é a Trindade?

Ads

Deus se revela através do Filho e do Espírito Santo, mas continua sendo um só.

Apesar de a palavra trindade não aparecer na Bíblia, ela é usada para descrever quem é Deus, que é um só, mas que subsiste em três indivíduos distintos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

Nesse sentido, a palavra Trindade ganha o significado de “três em um” ou “um que subsiste em três”, conforme podemos entender através da Palavra de Deus.

Um exemplo simples para descrever este conceito, seria a tricotomia do homem. Ou seja, o fato de homem ser formado de corpo, alma e espírito, mesmo sendo um único indivíduo.

Em Mateus 28:19, nós lemos o seguinte: “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo” (Mateus 28:19).

Deus é um só

Logo, apesar de subsistir em três, Deus é um só. Ou seja, não há vários deuses, mas um único Deus que se revela através de Jesus Cristo e do Espírito Santo.

“Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus.” (Isaías 44:6)

Portanto, a Bíblia não fala em três deuses, mas em um só Deus, o que define o Cristianismo como uma religião monoteísta, porque acredita em um só Deus.

Três em um

Acenda três palitos de fósforo e junte os três, então você terá uma única chama, apesar de serem três fósforos acesos. Essa é uma boa ilustração para entender melhor o conceito da Trindade.

Apesar de ser um só Deus, ele tem três “identidades”, como um ovo que possui clara, gema e casca, apesar de ser um só ovo. Esses três elementos juntos são o mesmo ovo.

Jesus disse “quem me vê, vê o Pai” (João 14:9). A Bíblia também diz que “ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus” (1 Coríntios 2:11).

Assim, entendemos que Deus é um só, mas que Ele se revela através de três indivíduos, formando assim a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo.