11:48:50

O sertanejo também falou que a gravadora da qual ele é contratado está de portar abertas para a vencedora do “BBB 21”

Luan Santana participou do “BBB – A Eliminação”, programa especial que reuniu os ex-participantes do reality show. O sertanejo, que é um dos grandes ídolos de Juliette , falou diretamente com a maquiadora e ainda fez dois convites para a vencedora do prêmio de R$ 1,5 milhão.

FONTE ig.

O primeiro convite foi para Juliette estrelar o clipe de “Morena”, nova música de trabalho do cantor. “Eu esperei esse momento para te chamar para ser a morena do meu novo videoclipe. Para ser a musa dessa música. Imagino que você tem tantas decisões para serem tomadas agora, mas senti vontade de expor essa minha vontade de ter você em um trabalho meu, que seria incrível”, disse.

Em seguida, Luan Santana disse que conversou pela tarde com Paulo Junqueiro, presidente da Sony Music Brasil, gravadora da qual o sertanejo é contratado. “A gente ama ouvir você cantar”, falou o cantor e completou que a empresa está de “portas abertas” caso a paraibana decida seguir a carreira musical.

Assim que o cantor fez o convite, os brother começaram a puxar um coro falando para Juliette topar as propostas. A maquiadora aceitou estrelar o clipe, mas falou que precisa estudar mais antes de ser cantora. “O convite da Sony eu quero estudar só um pouquinho. Ainda não tenho tanta segurança, mas o amor pela música muito forte em mim. O desejo é grande. Talvez eu queira, sim”, disse.