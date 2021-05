O Twitter agora permitirá que qualquer pessoa com 600 ou mais seguidores hospede seus espaços de áudio no celular

Rede Gazeta News Guarulhos

A plataforma também está adicionando um recurso de bilheteria e melhorias em suas legendas ao vivo

A partir de segunda-feira, o Twitter trará a capacidade de contas com 600 ou mais seguidores para hospedar o Spaces, suas salas de áudio sociais semelhantes ao Clubhouse, anunciou a empresa. Embora isso seja um pouco mais tarde do que o esperado lançamento da empresa em abril,os usuários de dispositivos iOS e Android serão incluídos na atualização.

A empresa disse que desembarcou no número de 600 seguidores após o feedback dos leitores e o que aprendeu desde que introduziu o Spaces no final do ano passado. “Essas contas provavelmente terão uma boa experiência hospedando conversas ao vivo por causa de seu público existente”, disse a empresa em um post no blog anunciando as mudanças. “Antes de trazer a capacidade de criar um Espaço para todos, estamos focados em aprender mais, facilitar a descoberta de espaços e ajudar as pessoas a apreciá-los com um grande público.”

Se você já usou clubhouse, Canal de Palco da Discordou outro produto de áudio social, você deve se sentir em casa em um espaço, que é projetado para permitir que grupos de pessoas falem entre si enquanto outros ouvem. O formato é muito bom para coisas como entrevistas ou painéis de discussão, mas no Clubhouse, salas de áudio sociais também têm sido usadas como locais de comédia, salas de campo e muito mais.

O TWITTER TAMBÉM OFERECERÁ ESPAÇOS COM INGRESSOS

O Twitter também revelou um recurso que o Clubhouse não tem: o Twitter planeja oferecer uma maneira de os usuários monetizarem espaços através de bilheteria. A empresa diz que os anfitriões poderão definir os preços dos ingressos e o número de ingressos vendidos, o que poderia permitir que as pessoas criassem eventos exclusivos e ganhassem algum dinheiro por seus esforços. (O Twitter diz que vai tirar “uma pequena quantidade” de receita da venda de ingressos.) O recurso estará disponível para “um grupo limitado” nos próximos meses, de acordo com a empresa.

O Clubhouse oferece uma maneira de ganhar dinheiro em sua plataforma, também, através de pagamentos diretos,embora a capacidade de receber pagamentos só esteja disponível para um pequeno grupo de testes no momento. Com espaços com ingressos, o próximo Super Follows que permitirá que você cobrou por conteúdo extra, e um rumor de “pote de gorjeta” para perfis e espaços,parece que o Twitter está aumentando seus esforços para permitir que as pessoas monetizem seus seguidores apenas a partir de sua plataforma em vez de empurrar as pessoas para lugares como Clubhouse, Substack e Patreon.

O Twitter também anunciou que espaços programados e co-hospedagem estão em andamento, embora a empresa não forneceu um cronograma para quando esses recursos podem estar disponíveis. Também perguntamos ao Twitter quando o Spaces será lançado na web, e embora um porta-voz confirmou que o recurso ainda está em andamento, eles não disseram quando ele pode ser lançado.

Uma grande vantagem que a Spaces já tem sobre o Clubhouse é a legenda ao vivo, que também receberá um upgrade em breve. O Twitter planeja adicionar a capacidade de pausar legendas, rolar para trás e personalizar fontes. Até o momento, o Clubhouse não tem opções de legendagem, e a empresa não respondeu a um e-mail perguntando se o recurso seria adicionado a atualizações futuras.

