O verão chegou: confira 5 dicas para economizar energia com o ar-condicionado

A chegada do verão e das altas temperaturas tornam o ar-condicionado um grande aliado da estação.

Além de proporcionar conforto térmico e comodidade, o ar-condicionado também oferece outros benefícios na rotina, como a melhora na concentração e na produtividade. Por outro lado, o uso frequente desse aparelho também traz preocupações em relação ao aumento no consumo de energia elétrica.

É possível economizar energia no verão, mesmo com o uso do ar-condicionado. Foto: Max Vakhtbovych/Pexels

Foi pensando nisso que preparamos algumas dicas essenciais para um verão fresco e econômico:

1. Invista em um aparelho bom

Se o objetivo do consumidor for economizar, o modelo de ar-condicionado influencia diretamente no consumo de energia. É importante ter um sistema com compressor muito eficiente que permite atingir a temperatura ideal sem desligar, evitando picos de energia e contribuindo para a economia de energia.

2. Escolha a potência ideal

A potência em BTU/h do aparelho se refere a energia que é necessária para climatizar todo o ambiente de forma igual. Por meio desse cálculo, é possível determinar a capacidade e escolher o melhor aparelho de ar-condicionado de acordo com a carga térmica e o tamanho do ambiente, além de garantir economia no consumo de energia. Para facilitar esse processo, a Gree, maior fabricante de ar-condicionado do mundo, oferece em seu site uma calculadora de BTU/h online, nela é possível calcular de forma fácil e rápida a capacidade do aparelho ideal para cada ambiente. Acesse a calculadora: https://www.sac.gree.com.br/btus

3. Escolha o local ideal

A instalação do ar-condicionado deve ser feita longe da parede e dos móveis, além de ser fixado em um local alto, assim o ar se espalha em todo o ambiente de forma mais fácil. Também é importante que a parte externa seja instalada em um local com boa circulação de ar e longe da luz solar, dessa forma o aparelho não precisará trabalhar mais que o necessário e consumir mais energia.

4. Utilize a função ‘timer’

Outra recomendação para economizar energia no verão é utilizar a função timer, através dela é possível programar o aparelho para desligar sozinho quando atingir a temperatura ideal enquanto você já estiver dormindo.

5. Fique atento à manutenção e a limpeza do aparelho

Peças danificadas ou filtros sujos atrapalham o desempenho do aparelho e podem influenciar no aumento do consumo de energia. A limpeza do filtro tela pode ser feita semanalmente, já a manutenção periódica com a assistência técnica credenciada deve ser feita de uma a duas vezes por ano. Um aparelho em ordem e limpo traz, além do frescor, proporciona um ambiente saudável e com ar puro.