Obtenção de linhas de crédito ajudam na quitação do IPVA para começar 2022 sem inadimplências

O mês de janeiro desperta uma mistura de sentimentos nas pessoas: a empolgação do recomeço de um novo ano e a preocupação com as contas que decorrem desse início. Entre essas contas, o tão temido IPVA. A notícia boa é que hoje existem facilidades para não ficar inadimplente com esse imposto, como por exemplo, a obtenção de linhas de crédito através de cooperativas que oferecem boas condições, como a Sicoob Cocre.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um imposto cobrado anualmente pelo governo do estado, que prevê um valor baseado na chamada Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), que é repassado, metade ao município em que o veículo foi licenciado, e metade para os cofres públicos, para destinação em diversos setores.

Acontece que, além de ser uma conta a mais para se preocupar, esse imposto sofre reajustes todos os anos, e em 2022 o valor a ser pago subiu em mais de 20%, segundo a tabela FIPE. Para um país que vem sofrendo os reflexos da crise na economia causada pela pandemia do Covid-19, esse imposto pode ser causa de muita dor de cabeça para os proprietários de veículos, podendo ter inadimplências para além do que já é costumeiro.

Inadimplência no IPVA

Segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o estado conta com cerca de 964 mil inadimplentes do IPVA de 2021, número que representa quase 5% de toda a frota de veículos do estado todo. É um número que pode aumentar ainda mais em 2022, visto a situação econômica em que o país se encontra e o desemprego que ainda atinge grande parte das pessoas.

“Com isso somado ao contexto da inflação e do aumento do preço dos combustíveis, podemos esperar que o número de inadimplentes do IPVA aumente em 2022. Para que isso não aconteça, as pessoas precisam encontrar outros meios de não se endividarem, e a obtenção de linhas de crédito pode ser uma opção”, diz Felipe Bianchim, gerente financeiro da Sicoob Cocre.

Obtenção de crédito com boas condições

Não é de hoje que os bancos costumam aproveitar da necessidade dos seus clientes de obter crédito, para cobrar altos juros e condições nada favoráveis para obtenção do empréstimo. Por isso é necessário se atentar à instituição financeira que você quer confiar para conseguir o dinheiro do IPVA, de forma a não “tapar o sol com a peneira” e, na necessidade de sanar uma dívida, acabar se endividando ainda mais.

Nesse sentido, as cooperativas de crédito surgem como sendo a melhor opção. “Na Cocre, que é uma cooperativa de crédito do sistema Sicoob, as pessoas não são clientes, mas sim, associados. Ou seja, também são donas do negócio e com isso, recebem sobras ao final de todas as atividades. Sendo assim, não existe nenhum dono com interesse em lucrar e as taxas para obtenção de crédito são muito mais atrativas, além da burocracia ser menor”, explica Bianchim.

Para ajudar a pagar o IPVA de 2022, a recomendação é buscar uma agência e tornar-se cooperado. “Conseguir crédito em uma instituição financeira tradicional vai fazer com que, ao invés de sanar uma dívida, você faça mais dívidas ainda, afinal de contas, as taxas de juros são altíssimas. Na cooperativa não tem isso. Então a dica para quem não quer ficar inadimplente com o IPVA em 2022, é procurar crédito em uma cooperativa”, diz o gerente financeiro, que complementa: “com o app Sicoob, dá para conseguir créditos por meio do próprio aparelho celular. Ou seja, além de valer a pena pelas taxas, ainda tem a comodidade de fazer a solicitação do dinheiro direto da sua casa”.

Sobre a Cocre

A Cocre é uma cooperativa de crédito do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – Sicoob, com mais de 50 anos de história. Além do agronegócio, a instituição oferece soluções financeiras para os setores de comércio, serviços e indústria, além de pessoas físicas, disponibilizando aos cooperados todos os serviços e produtos do sistema bancário nacional e com a fiscalização do Banco Central.