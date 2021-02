Ocupações são removidas para evitar alagamentos em comunidade de Cumbica

22:18:46

Uma ação conjunta coordenada pelo Departamento de Acompanhamento e Controle de Ocupações Irregulares (Dacoi), da Secretaria de Justiça de Guarulhos, com participação da Proguaru e da Guarda Civil Municipal (GCM), removeu nesta terça-feira (9) três edificações irregulares na comunidade da Sata, em Cumbica. As construções estavam instaladas sobre as canaletas e tubulações, obstruindo a drenagem das águas de chuva na comunidade, localizada na rua Birigui.

A operação permitirá à Proguaru realizar intervenções para desobstrução e limpeza da área, as quais devem impedir novos alagamentos no local.

O Dacoi realiza trabalho de fiscalização preventiva para coibir ocupações irregulares em vias e áreas públicas, áreas de risco e de proteção ambiental, em conjunto com outros setores da Prefeitura. A população pode colaborar denunciando anonimamente através do WhatsApp 98440-3678.

