OMS diz que COVID provavelmente passou de morcegos para humanos através de outro animal: AP

PEQUIM (AP) — Um estudo conjunto OMS-China sobre as origens do COVID-19 diz que a transmissão do vírus de morcegos para humanos através de outro animal é o cenário mais provável e que um vazamento de laboratório é “extremamente improvável”, de acordo com uma cópia do rascunho obtida pela Associated Press.

As descobertas oferecem pouca nova visão de como o vírus surgiu pela primeira vez e deixam muitas perguntas sem resposta, embora isso tenha sido como esperado. Mas o relatório fornece mais detalhes sobre o raciocínio por trás das conclusões dos pesquisadores. A equipe propôs mais pesquisas em todas as áreas, exceto na hipótese de vazamento de laboratório.

O relatório está sendo observado de perto, uma vez que descobrir as origens do vírus poderia ajudar os cientistas a prevenir futuras pandemias — mas também é extremamente sensível, já que a China cerdas a qualquer sugestão de que é a culpa pela atual. Atrasos repetidos na divulgação do relatório levantaram questões sobre se o lado chinês estava tentando distorcer suas conclusões.

“Temos preocupações reais sobre a metodologia e o processo que entrou nesse relatório, incluindo o fato de que o governo em Pequim aparentemente ajudou a escrevê-lo”, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em uma entrevista recente à CNN.

A China rejeitou essa crítica na segunda-feira.

“Os EUA têm falado sobre o relatório. Ao fazer isso, os EUA não estão tentando exercer pressão política sobre os membros do grupo de especialistas da OMS?”, perguntou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Zhao Lijian.

O relatório é baseado em grande parte em uma visita de uma equipe da OMS de especialistas internacionais a Wuhan, a cidade chinesa onde o COVID-19 foi detectado pela primeira vez, de meados de janeiro a meados de fevereiro.

Na minuta obtida pela AP, os pesquisadores listaram quatro cenários em ordem de probabilidade para o surgimento do coronavírus chamado SARS-CoV-2. O topo da lista foi a transmissão de morcegos através de outro animal, que eles disseram que era provável que fosse muito provável. Eles avaliaram a disseminação direta de morcegos para humanos como provável, e disseram que a disseminação através de produtos alimentares de “cadeia fria” era possível, mas não provável.

Os morcegos são conhecidos por carregar coronavírus e, de fato, o parente mais próximo do vírus que causa COVID-19 foi encontrado em morcegos. No entanto, o relatório diz que “a distância evolutiva entre esses vírus morcegos e o SARS-CoV-2 é estimada em várias décadas, sugerindo um elo perdido”.

Ele disse que vírus altamente semelhantes foram encontrados em pangolins, que são outro tipo de mamífero, mas também observou que mink e gatos são suscetíveis ao vírus COVID-19, sugerindo que eles poderiam ser portadores, também.

A AP recebeu na segunda-feira a cópia do projeto de um diplomata com sede em Genebra de um país membro da OMS. Não ficou claro se o relatório ainda poderia ser alterado antes da divulgação, embora o diplomata tenha dito que era a versão final. Um segundo diplomata confirmou ter recebido o relatório também. Ambos se recusaram a ser identificados porque não estavam autorizados a liberá-lo antes da publicação.

A OMS não respondeu imediatamente a e-mails e telefonemas em busca de comentários.

Peter Ben Embarek, especialista da OMS que liderou a missão wuhan, disse na sexta-feira que o relatório havia sido finalizado e estava sendo verificado e traduzido.

“Espero que, nos próximos dias, todo esse processo seja concluído e possamos liberá-lo publicamente”, disse ele.

O relatório é inconclusivo sobre se o surto começou em um mercado de frutos do mar de Wuhan que teve um dos primeiros agrupamentos de casos em dezembro de 2019.

A descoberta de outros casos antes do surto do mercado de Huanan sugere que pode ter começado em outro lugar. Mas o relatório observa que poderia ter havido casos mais leves que não foram detectados e que poderiam ser uma ligação entre o mercado e casos anteriores.

“Nenhuma conclusão firme, portanto, sobre o papel do mercado huanan na origem do surto, ou como a infecção foi introduzida no mercado, pode ser desenhada atualmente”, diz o relatório.

O mercado era um suspeito inicial porque algumas barracas vendiam uma variedade de animais – e alguns se perguntavam se tinham trazido o novo vírus para Wuhan. O relatório observou que uma série de produtos de origem animal – incluindo tudo, desde ratos de bambu até veados, muitas vezes congelados – foram vendidos no mercado, assim como crocodilos vivos.

À medida que a pandemia se espalhou globalmente, a China encontrou amostras do vírus na embalagem de alimentos congelados que chegam ao país e, em alguns casos, têm acompanhado surtos localizados para eles.

O relatório disse que a cadeia fria, como é conhecida, pode ser um motor de propagação de vírus de longa distância, mas estava cético de que poderia ter desencadeado o surto. O relatório diz que o risco é menor do que através de infecção respiratória humana para humana, e a maioria dos especialistas concorda.

“Embora existam algumas evidências para uma possível reintrodução do SARS-CoV-2 através do manuseio de produtos congelados contaminados importados na China desde a onda pandêmica inicial, isso seria extraordinário em 2019, onde o vírus não estava amplamente circulando”, disse o estudo.

O relatório citou várias razões para todos, mas descartando a possibilidade de o vírus ter escapado de um laboratório em Wuhan, uma teoria especulativa que foi sugerida e promovida pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump, entre outros.

Ele disse que tais acidentes de laboratório são raros e os laboratórios em Wuhan trabalhando em coronavírus e vacinas são bem gerenciados. Também observou que não há registro de vírus intimamente relacionados ao SARS-CoV-2 em qualquer laboratório antes de dezembro de 2019 e que o risco de crescimento acidental do vírus era extremamente baixo.

Keaten informou de Genebra. A escritora de ciências da Associated Press Victoria Milko em Jacarta, Indonésia, contribuiu.