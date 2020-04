//OMS e UNICEF firmam parceria na resposta à pandemia por meio do Fundo de Resposta de Solidariedade COVID-19

Share this:

Fundo sem precedentes, uma abordagem “tudo de mãos no convés” para combater a pandemia de COVID-19

A OMS e a UNICEF anunciaram hoje um acordo para trabalhar juntos na resposta ao COVID-19, por meio do histórico Fundo de Resposta de Solidariedade COVID-19, promovido pela Fundação das Nações Unidas e pela Fundação Suíça de Filantropia.

O Fundo de Resposta à Solidariedade COVID-19 foi criado para facilitar uma resposta global sem precedentes, apoiando o Plano Estratégico de Preparação e Resposta da OMS. Como parte do acordo, uma parte inicial do dinheiro do Fundo – que atualmente é de mais de US $ 127 milhões – fluirá para o UNICEF por seu trabalho com crianças e comunidades vulneráveis ​​em todo o mundo.

“O COVID-19 é uma pandemia sem precedentes que exige extraordinária solidariedade global para responder com urgência”, disse o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor Geral da OMS. “Estou satisfeito que o UNICEF se juntou ao Fundo de Resposta à Solidariedade. Com sua vasta experiência na captação de recursos e na implementação de programas, essa parceria nos ajudará a trabalhar juntos para salvar vidas. ”

O dinheiro arrecadado através do fundo será usado, entre outros, para treinar e equipar comunidades e profissionais de saúde para prevenir, detectar e tratar o COVID-19. Ajudará os países a expandir sua capacidade de assistência à saúde e a mitigar seu impacto social, especialmente em mulheres, crianças e grupos sociais vulneráveis. E acelerará a pesquisa e o desenvolvimento de tratamentos e vacinas preventivas.

Como parceiro-chave desse esforço conjunto, o UNICEF liderará esforços emergenciais para garantir que as famílias e comunidades dos países mais vulneráveis ​​estejam totalmente engajadas na resposta e tenham acesso à água, saneamento e higiene e outras medidas de prevenção e controle de infecções. O UNICEF também garantirá que crianças, cuidadores e atendentes da linha de frente, como assistentes sociais, professores e profissionais de saúde, sejam apoiados por orientação baseada em evidências, por meio de seus vastos programas de extensão comunitária e de países.

“Esta é uma emergência extraordinária que exige uma resposta extraordinária e precisamos de todos os recursos – indivíduos, corporações, fundações, governos e outras organizações em todo o mundo”, disse Henrietta Fore, diretora executiva do UNICEF. “O UNICEF tem o prazer de se juntar ao Fundo de Resposta à Solidariedade. Isso fortalecerá nossos esforços para fortalecer os sistemas de saúde e saneamento e ajudará a proteger as famílias mais vulneráveis ​​dos impactos indiretos do COVID-19 em sistemas de saúde já sobrecarregados. ”

Os recursos captados serão gastos em alinhamento com o plano de resposta global e onde as necessidades são maiores. Sob a direção da liderança da OMS, espera-se que os recursos sejam direcionados diretamente para:

A OMS, por seu trabalho para rastrear a propagação do vírus, avaliar lacunas e necessidades, equipar os profissionais de saúde da linha de frente com equipamentos de proteção individual, garantir que as ferramentas de laboratório e testes estejam disponíveis em países ao redor do mundo e manter as comunidades e os atendentes da linha de frente informados com as últimas orientação técnica.

, para garantir que crianças e famílias em todo o mundo estejam equipadas com todas as informações baseadas em evidências e as últimas orientações da OMS, além de informações relevantes localmente para se protegerem da propagação do COVID-19; apoiar os países vulneráveis, fornecendo acesso à água, saneamento e higiene e medidas básicas de prevenção e controle de infecções; e fornecer acesso a cuidados para famílias e crianças vulneráveis. O CEPI , a Coalizão de Inovações para a Preparação de Epidemias, um parceiro-chave que lidera o financiamento para pesquisa e desenvolvimento de novas vacinas para combater o COVID-19, trabalhando em estreita colaboração com a OMS.

O Fundo de Resposta à Solidariedade COVID-19 foi criado a pedido da OMS pela Fundação das Nações Unidas e pela Swiss Philanthropy Foundation e lançado há três semanas. É a única maneira de indivíduos e organizações contribuírem diretamente para os esforços globais da OMS para combater a pandemia. Até a presente data, o fundo captou ou comprometeu US $ 127 milhões de mais de 219.000 indivíduos de todo o mundo e mais de 90 empresas e organizações globais. A parceria também é uma tremenda demonstração de solidariedade entre as organizações da ONU na coordenação, parceria e apoio mútuo ao lidar com o impacto imediato e a longo prazo da pandemia.

“Nunca houve uma necessidade mais urgente de cooperação global”, disse Elizabeth Cousens, Presidente e CEO da Fundação das Nações Unidas. “A pandemia do COVID-19 nos mostra que todos nós podemos desempenhar um papel para impedir a disseminação. A incrível generosidade mostrada ao Fundo de Resposta à Solidariedade COVID-19 de todo o mundo ajudará a OMS, UNICEF, CEPI e parceiros a acelerar seu trabalho de salvar vidas, especialmente para apoiar as comunidades mais vulneráveis ​​e acelerar o desenvolvimento de uma vacina. ”

