ONG de Guarulhos arrecada doações para tirar 50.000 pessoas da fome durante a pandemia

A ONG Olhar de Bia, que atua há 14 anos na educação em Guarulhos, movimentou desde o início da pandemia mais de 250 toneladas de doações (entre alimentos, produtos de higiene e material de limpeza) e doou 100 mil máscaras de pano (junto com a Construtora VEGUS), beneficiando 27.000 vidas de toda Grande São Paulo, através da campanha #ViralizeOBem.

Além disso, a frente do Grupo Conectados do Terceiro Setor o qual fazem parte mais de 80 organizações sociais, o Olhar de Bia liderou a Missão Colômbia que deu suporte emocional e social a 200 colombianos que estavam vivendo há 2 meses no Aeroporto de Guarulhos na tentativa de regressar ao país de origem.

A premissa da ONG nesse momento é salvar vidas e levar comida para famílias em extrema vulnerabilidade social, situação consequente da COVID-19. Por isso, o Olhar de Bia lançou a segunda edição do movimento de combate à fome e agora com uma meta ainda mais ambiciosa: Arrecadar 10.000 cestas básicas para garantir a sobrevivência de 50.000 pessoas.

Há 20 dias do lançamento da campanha, a organização já recebeu mais de 1.000 cestas básicas e conta com apoio de grandes empresários, como o Tallis Gomes (fundador da EasyTaxi), que virou embaixador do movimento.

