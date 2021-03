Operação Cata-Treco retira 48 caminhões de resíduos do Jardim Paraventi

14:47:30

De móveis usados a entulho, a Prefeitura retirou 48 caminhões lotados (240 m³) de resíduos e 50 pneus na primeira operação Cata-Treco realizada no Jardim Paraventi nesse fim de semana, dias 13 e 14. Para percorrer 92 ruas do bairro foram necessários sete caminhões, uma caminhonete, duas máquinas retroescavadeiras, além de 40 trabalhadores, entre motoristas, operadores de máquina e auxiliares operacionais.

Os Pontos de Entrega Voluntária Paraventi e Iporanga serviram como local de transbordo para os caminhões, garantido assim um retorno mais rápido dos veículos para a operação. Ao mesmo tempo, um carro de som anunciava sobre a passagem dos caminhões aos moradores do bairro. A operação foi coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos com mão de obra direta.

O secretário da pasta, Rodnei Otávio Minelli, que acompanhou os trabalhos nesse fim de semana, fez um balanço da operação. “Os números são impressionantes e demonstram a demanda da população por este serviço. Essa operação e também as próximas trarão o cenário para a implantação do Cata-Treco em larga escala na cidade. Não existe uma fórmula mágica, é um trabalho complexo que começa com a mobilização da população e segue até a coleta e a destinação ambientalmente adequada do material”.

Pontos de Entrega Voluntária

Além do Cata-Treco, a Prefeitura de Guarulhos disponibiliza Pontos de Entrega Voluntária (PEV) em diversos bairros da cidade, para recebimento adequado e gratuito de resíduos de construção (ferro, argamassa, solo), móveis, eletroeletrônicos, poda de árvores, utensílios em geral, plástico, papel, vidro e metal.

Os materiais recebidos são separados e têm destino ambientalmente correto. Cada munícipe pode deixar no PEV mais próximo de sua residência até 1 m³ de materiais por dia, o que equivale a doze carrinhos de mão cheios ou a 20 sacos de 50 litros.

