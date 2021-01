Operação contra evasão de pedágio na via Dutra flagra veículo com histórico de 652 passagens

O valor devido pelo motorista é superior a R$ 42 mil; operação aconteceu no quilômetro 165 da pista sentido São Paulo em Jacareí (SP)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na madrugada de hoje, dia 16/12, quatro veículos com histórico de evasão de pedágio durante mais uma operação realizada no quilômetro 165 da pista sentido São Paulo em Jacareí, no Vale do Paraíba (SP). A ação contou com o apoio da CCR NovaDutra. Um dos veículos flagrados tinha um histórico de 652 evasões e uma dívida R$ 42.413,00. Para passar pelo pedágio sem pagar, o motorista utilizava um mecanismo que encobria a placa dianteira do veículo. O motorista será autuado por adulteração, artigo 311 do Código penal.

Em outro flagrante, o caminhoneiro escondia parte da placa com uma máscara facial, igual as que são utilizadas para proteção pessoal durante à pandemia do novo Coronavírus. Um terceiro motorista abordado usou partes de uma lata de refrigerante para cobrir a placa e evadir do pedágio.

A perícia da Polícia Civil de Jacareí esteve no local. Na sequência, os três caminhões flagrados com irregularidades foram escoltados pela Polícia Rodoviária Federal até a 2ª Delegacia de Jacareí, para registro da ocorrência. A operação durou seis horas e contou com a participação de 20 pessoas, entre policiais rodoviários federais e colaboradores da concessionária.

Fiscalização

A Concessionária realiza o monitoramento das evasões de pedágio ocorridas por meio da coleta de informações nas pistas de passagem automática das cabines da praça, que subsidiam a Polícia Rodoviária Federal nas ações de combate a este tipo de infração.

“Os motoristas precisam estar atentos em relação aos riscos que a evasão pode trazer, com frenagens ou colisões, além de colocar em risco tanto a vida dos nossos clientes quanto a dos colaboradores que trabalham nas praças de pedágio”, explica Diêgo Dutra, Coordenador de Interação com o Cliente na CCR NovaDutra.

Infração

De acordo com o artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro, “transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio” são consideradas infrações graves. A multa para esses casos é de R$ 195,23, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

