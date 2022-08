Ads

18:30:08

Diante das notícias falsas sobre uma chacina e toque de recolher no Recreio São Jorge, que alarmaram a população de Guarulhos, o prefeito Guti definiu pela realização de uma operação integrada nesta sexta-feira (26) envolvendo a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil no Taboão, no Cabuçu e no próprio Recreio São Jorge com o objetivo de reforçar o policiamento e tranquilizar os moradores.