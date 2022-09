Operação integrada prende quatro pessoas em Guarulhos

Ads

13:55:44

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, da Polícia Militar e da Polícia Civil realizaram a 26ª operação integrada na última sexta-feira (16) em pontos distintos da cidade. O efetivo policial empregado, inclusive com cães policias, atuou nos bairros Vila Galvão, Itapegica, Vila Augusta, Picanço, Vila Rio de Janeiro e Parque Continental.

A ação culminou na prisão de três pessoas por tráfico de entorpecentes e de uma pessoa em flagrante em um dos bloqueios logo após roubar um veículo Jeep Renegade. Além disso, 71 pessoas e outros 31 veículos foram averiguados, sendo lavrados quatro autos de infração de trânsito, com dois veículos removidos ao pátio de recolhimento.

Desde fevereiro deste ano as operações integradas contabilizam quase 2,5 mil pessoas averiguadas, com 84 prisões por crimes patrimoniais ou tráfico de entorpecentes e o cumprimento de vários mandados de prisão. As apreensões de drogas já ultrapassam 340 kg e as investidas em comércios de sucatas, cujos responsáveis foram indiciados, recuperaram cerca de 500 kg de fios e cabos de cobre furtados da rede pública de energia elétrica.

ADS