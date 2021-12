Oração mais Poderosa da Bíblia

Ads

16:23:56

Como salmo de proteção, é comumente invocado em tempos difíceis. Embora nenhum autor seja mencionado no texto hebraico desse salmo, a tradição judaica o atribui a Moisés, com Davi compilando-o em seu Livro dos Salmos. A tradução grega da Septuaginta do Antigo Testamento atribui a autoria do Salmo 91 à Davi.

Logico se não tem autor seja o Jornalista Robson Silva Moreira 65777-a escrever este artigo referente a oração que está contida em salmo sendo a mais poderosa das escrituras sagradas, haja vista que há diversas orações. Quanto a do Pai nosso sendo uma das orações de Jesus Cristo, Salmo 23. Oração de Rute e assim vai.

ADS

Leia na Integra a Oração do Salmo 91.

Aquele que habita no abrigo do altíssimo

E descansa a sombra do todo poderoso pode dizer ao Senhor:

TU es o meu refúgio e aminha fortaleza, o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal

Ele cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio; a fidelidade dele será o seu escudo protetor.

Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que se devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado dez mil, á sua direita, mas nada o atingirá.

Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios.

Se você fizer do altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio nenhum Mal o atingirá desgraça alguma chegará a sua tenda.

Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos; com as mãos ele os assegurarão para que você não tropece am alguma pedra.

Você pisará o leão e a cobra; pisoteará o leão forte e a serpente.

Porque ele me ama, eu o resgatarei; eu o protegerei, pois conhece o meu nome.

Ele clamará a mim e eu lhe darei respostas, e na adversidade estarei com ele; vou livra-lo e cobri-lo de honra.

Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação”.

Amém: