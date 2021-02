Oral Unic Implantes chega em Guarulhos

Gazeta News de Guarulhos – Como uma rede de franquias em serviços odontológicos cresceu tão rápido em 5 anos?

Dr. Vinícios Winck: A Oral Unic alia preço justo e qualidade de ponta e isso é um atrativo para os pacientes. A franquia conta com um Centro Avançado de Treinamento ao nosso dispor para especializações e treinamento da equipe, desta forma conseguimos gerir a clínica da melhor forma e garantir o sucesso da unidade. Sendo assim, viemos para Guarulhos para trazer o que há de mais moderno quando falamos de odontologia.

GNG – Geralmente quando se fala em tratamento dentário, muitas pessoas afirmam que não é algo acessível, devido aos altos custos. Por quê, mesmo em tempos de recessão econômica, a procura por tratamentos dentários aumentou tanto?

VW: Há uma maior conscientização da importância da saúde bucal como um todo e os valores estão cada vez mais acessíveis, com diversas opções de pagamento. Cuidar da saúde é algo que todos estão priorizando, em vários segmentos.

GNG – Além do crescimento exponencial da rede, o que faz a Oral Unic, de fato, ser “única” no mercado?

VW: Há pelo menos dois aspectos importantes. Primeiro, o diferencial da franquia, que oferece todo apoio, treinamento e condições reais de rentabilidade. Segundo, a qualidade dos profissionais, como os da Oral Unic Guarulhos, que se reuniram para trazer a excelência quando falamos de tratamento odontológico e implantes.

GNG – Para quem não é dentista e quer investir em uma franquia, qual é a sua dica?

VW: Conheça a franquia, visite a Oral Unic Guarulhos e se possível, experimente o tratamento que nós oferecemos. Trouxemos para a cidade o conceito all in one, que reúne diversas necessidades do paciente num único lugar. Além disso, os implantes odontológicos oferecidos na unidade são os mais modernos que o paciente pode desfrutar. Se o empresário tem talento para o negócio, irá descobrir de perto todos os benefícios e diferenciais da rede.

GNG – Quem é o Dr. Vinicios Winck e o que a unidade de Guarulhos pode agregar na rede?

VW: Sou o diretor clínico e responsável técnico da Oral Unic, especialista em implantodontia. Escolhi Guarulhos por entender a carência dos serviços odontológicos daqui, no sentido de não oferecer todos os serviços necessários reunidos em um único lugar aos pacientes. Venho para a cidade a fim de contribuir com a melhoria da qualidade bucal da população oferecendo tratamentos como: implantodontia, lentes de contato dental, ortodontia, botox, bichectomia, entre outros. Será um prazer recebê-los!

A Oral Unic Guarulhos fica na Rua Nossa Senhora dos Homens, 38, na Vila Progresso. Os telefones são: (11) 3185-4004 e 91101-4004.