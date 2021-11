Oremos Pelo Brasil: Pai nosso que estas nos Céus!

Ads

04:42:41

Pai nosso que estas nos Céus!

Santificado seja o teu nome.

Venha o teu Reino;

Seja feita atua vontade

Assim na terra como no céu.

Da nos hoje o nosso pão de cada dia

Perdoa as nossas dividas,

Assim como nós perdoamos aos nossos devedores.

E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal

Porque teu é o Reino, o poder e a gloria para sempre. Amém

Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o nosso Pai celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem as ofensas um dos outros o Pai celestial não perdoará as ofensas de vocês.