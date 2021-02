Organização da vacinação contra a Covid-19 em Guarulhos é aprovada por imunizados

07:58:53

Foram muitos os elogios postados nos canais oficiais da Prefeitura e até mesmo em redes sociais privadas sobre a organização do sistema de vacinação instalado no Bosque Maia, região central de Guarulhos, para vacinar idosos com 90 anos ou mais e profissionais de saúde de clínicas particulares nesta segunda-feira (8). O polo contou com sistema drive-thru e filas preferenciais na tenda para atender a população idosa, bem como com equipes preparadas para verificar documentos, entregar senhas e garantir o distanciamento dos trabalhadores que atuam em consultórios privados.

A decisão de centralizar a imunização no Bosque Maia, neste momento, deve-se à quantidade reduzida de vacinas que o município recebeu até agora para esse público, o que inviabilizaria a instalação de mais polos. No entanto, a organização e o acolhimento da equipe no local receberam a aprovação das pessoas que passaram por lá para se vacinar nesta data, como é o caso da fisioterapeuta e acupunturista Paula Pagani. “Simplesmente incrível, tomei minha primeira dose hoje e gostaria de parabenizar! Muito organizado, todos educados e felizes em ver a população ali presente”, disse.

Da mesma forma, a farmacêutica Michele de Souza Lopes Reis comentou que infelizmente não é possível evitar filas, mas elogiou o trabalho da Prefeitura nas redes sociais. “Parabéns pela organização da vacinação! Tomei minha primeira dose hoje. Bem organizado, sem tumulto e os profissionais bem educados”, postou. Outra profissional de saúde que teceu elogios nas redes sociais foi Priscila Moreira da Silva de Lima, da área administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Guarulhos.

Ela escreveu: “Parabéns Prefeitura de Guarulhos, fui me vacinar hoje e fui muito bem atendida, desde os profissionais que estavam orientando do lado de fora do Bosque Maia, verificando a documentação e entregando senhas, até o funcionário do preenchimento da carteira de vacinação e aquele que aplicava a vacina. Percebi também todos os cuidados para manter o distanciamento e a higienização das cadeiras. Superou minhas expectativas!”.

Wesley Silvério, biomédico, enfrentou a temperatura amena da madrugada para garantir lugar na fila e também disse que valeu a pena. “A gente que é da área da saúde estava esperando por essa vacinação. É um momento de felicidade e de esperança”, destacou.

Idosos também ficaram felizes

Denir de Oliveira, de 91 anos, foi o primeiro idoso a ser imunizado nesta segunda-feira. Seu filho chegou ao Bosque Maia às 4h10 para garantir a vacinação do pai, que disse ter ficado feliz por poder se proteger. “Até que enfim, agora vamos partir para a luta”, falou. Maria Alves de Jesus, também de 91 anos, contou que nem dormiu nesta semana, de tão ansiosa que estava para tomar a dose. “Não via a hora, agora meu coração está em paz e tranquilo”, confessou. Diferentemente do que ocorreu no período da manhã, à tarde o tempo de espera para vacinar a população idosa no drive-thru era de aproximadamente 10 minutos.

Fotos: Sidnei Barros/PMG

Compartilhe isso: Twitter

Facebook