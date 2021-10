Os incríveis benefícios da ameixa para saúde

Ads

A ameixa é uma fruta com alto valor nutricional, com diversos efeitos benéficos para a saúde. É possível encontrar mais de 2 mil tipos diferentes da fruta no mundo, sendo as mais comuns as da espécie Prunus domestica, originária da Europa, e Prunus salicina, conhecida como ameixa japonesa, originária do Extremo Oriente.

As ameixas pertencem à mesma família dos pêssegos, nectarinas e damascos, mas são muito mais diversificadas. Acredita-se que elas tenham surgido na China, há milhares de anos, e seguiram para o Japão, algumas regiões da Europa e América, conquistando o mundo todo com seu sabor marcante e sutilmente doce.

Benefícios da ameixa

As ameixas são extremamente nutritivas, com uma variedade de benefícios à saúde para oferecer. Elas contêm muitas vitaminas e minerais, além de fibras e antioxidantes que podem ajudar a reduzir o risco de várias doenças crônicas. Além disso, são muito fáceis de consumir: a ameixa fresca pode ser consumida in natura, como um lanche saudável.

Já a ameixa seca é versátil, rica em ferro e pode ser incluída em diversos pratos, doces ou salgados. Se você pretende perder peso, o ideal é limitar o consumo dessa variedade a 30 gramas por dia, porque a fruta seca é mais concentrada em açúcares simples.

É rica em vitamina C

A vitamina C abundante na fruta ajuda o corpo a se recuperar, construir músculos e formar vasos sanguíneos, além de proteger a saúde da visão e fortalecer o sistema imunológico.

Previne doenças cardiovasculares

Os fitoquímicos e nutrientes das ameixas reduzem a inflamação que causa doenças cardíacas.

É rica em antioxidantes

Os antioxidantes presentes na fruta trazem muitos benefícios para a saúde, incluindo alívio da ansiedade e a proteção da pele. Essas substâncias combatem os radicais livres e protegem o corpo contra danos às células e aos tecidos que podem causar diabetes, doença de Alzheimer, doença de Parkinson e câncer.

Previne pressão alta e derrame

O potássio presente na ameixa é bom para o controle da pressão arterial de duas maneiras. Ajuda o corpo a se livrar do sódio através da urina e diminui a tensão nas paredes dos vasos sanguíneos. Quando sua pressão arterial está mais baixa, suas chances de ter um derrame diminuem.

É rica em fibras solúveis

A ameixa é rica em fibra, especialmente na forma de fruta seca. As fibras ajudam a regular o intestino, reduzem os níveis de açúcar no sangue, e funcionam como um remédio caseiro contra a prisão de ventre.

Promove a saúde óssea

A ameixa, especialmente a variedade seca, pode ser muito benéfica para a saúde óssea. Alguns estudos relacionaram o consumo de ameixas com um risco reduzido de doenças ósseas debilitantes, como osteoporose e osteopenia, que são caracterizadas por baixa densidade óssea.

E tem mais! As ameixas também são uma ótima fonte de:

Cálcio

Magnésio

Fósforo

Potássio

Vitamina C

Vitamina A

Vitamina K

Folato

Versatilidade

Quer adicionar as ameixas à sua rotina alimentar, mas não sabe por onde começar? A primeira coisa que você precisa saber é que elas são muito versáteis e ficam deliciosas cruas, torradas, escalfadas, grelhadas ou salteadas. Confira algumas sugestões:

Adicione a fruta seca a saladas e tortas salgadas

Prepare um molho à base de ameixas

Dê um sabor a mais no seu chá adicionando uma fatia da fruta à bebida

Prepare uma vitamina ou um smoothie saudável