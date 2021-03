15:26:21

A variante P1 do coronavírus, já chamada de “variante brasileira”, preocupa nossos vizinhos. Mais contagiosa, teve uma mutação já detectada na Venezuela e na Argentina, obrigando o fechamento de fronteiras e cancelamentos de voos.

Já somos a segunda nação do mundo com mais restrições para a entrada, atrás só do Reino Unido. A pandemia brasileira deixou de ser um problema só do Brasil. Veja no Giro Latino.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook