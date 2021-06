Palestra no Hospital da Criança aborda os distúrbios de aprendizagem

Ads

16:55:48

Distúrbios de aprendizagem foi o tema da palestra ministrada pela neuropsicopedagoga clínica Carolina Pereira Ramos Gomes na última sexta-feira (18) no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), administrado pelo IDGT. Para um público composto por colaboradores da unidade, primeiro a especialista explicou o distúrbio. Em seguida, falou sobre os tratamentos, a prevenção e quais as principais variações do problema.

sp.gov.br

A palestra faz parte da campanha Junho Púrpura – Distúrbios de Aprendizagem: Conhecer, Perceber, Enfrentar. O objetivo é ajudar os médicos, com ênfase na pediatria, a identificar e orientar as famílias sobre os distúrbios de aprendizagem e problemas de desenvolvimento em crianças, assim como levar informações a famílias, escolas, professores e demais profissionais que atuam com elas.

“Por mais que o distúrbio de aprendizagem seja desconhecido em várias áreas, ele é algo comum. E conhecer esses distúrbios faz com que as pessoas busquem os recursos necessários para os tratamentos”, disse a neuropsicopedagoga. Entre os distúrbios mais conhecidos estão dislexia, discalculia, disgrafia e o TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade).

Um dos principais desafios, segundo ela, é identificar as dificuldades na aprendizagem o mais cedo possível. “Eu venci alguns distúrbios de aprendizagem e convivo ainda hoje com algumas dificuldades. Os adultos tendem a desenvolver estratégias pra lidar com esses problemas, mas identificar os distúrbios permite que a gente busque tratamentos e desenvolva as melhores estratégias para impulsionar a aprendizagem”, explicou a especialista.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado

ADS