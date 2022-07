Duas das melhores equipes do país nos últimos anos, Verdão e Galo entram em campo ostentando marcas importantes. Uma delas é o fato de que os dois times são os que menos sofreram derrotas em 2022 – cada um perdeu três vezes.

Os comandados de Abel Ferreira saíram de campo derrotados diante do São Paulo, no primeiro jogo da final do Paulistão, e para o Ceará, na estreia do Brasileiro. Além disso, perderam o título do Mundial de Clubes para o Chelsea, da Inglaterra (a competição, vale lembrar, é contada na estatística do ano e não da temporada atual, pois foi a edição de 2021)

Já o time de Turco Mohamed perdeu para a URT, no Campeonato Mineiro, para o Tolima, na Libertadores, e no clássico contra o América-MG, no Brasileirão.

A partir dos poucos resultados negativos, o Palmeiras lidera o ranking de melhores aproveitamentos entre clubes da Série A na temporada, com 80,39%, enquanto o Atlético vem logo depois, com 75,27%.

Protagonistas de inúmeras vitórias por goleada em 2022, os adversários também se equiparam na quantidade de gols marcados no ano. O clube alviverde balançou as redes em 72 oportunidades na temporada. O Alvinegro, por sua vez, tem 60 tentos somados.

EM OUTROS RANKINGS

Atrás de um grande ataque está uma grande defesa. Verdão e Galo reforçam a teoria. As equipes ocupam a segunda e terceira colocações de menos gols sofridos, sendo 19 contra o clube paulista e 22 contra o mineiro, ficando atrás apenas do Ceará, que viu suas redes serem balançadas 16 vezes.

Uma estatística interessante, tendo em vista que confronto acontece na casa palestrina, é que o Palmeiras tem o melhor aproveitamento como mandante na temporada, totalizando 90,74%. Contudo, o Atlético Mineiro lidera o quesito oposto. Em jogos fora, o time de Mohamed possui uma porcentagem de 73,81% a seu favor.

Desde a semifinal da Libertadores disputada pelos clubes em 2021, quando, na ocasião, o Alviverde conquistou a classificação, os adversários conquistaram sete títulos: três do lado palmeirense e quatro do lado alvinegro.

O Verdão venceu o próprio torneio continental em questão, além da Recopa e do Campeonato Paulista em 2022. Já o Galo faturou o Brasileirão e a Copa do Brasil no último ano, e nesta temporada venceu a Supercopa e o Campeonato Mineiro.

Palmeirenses e atleticanos vivem a expectativa de se encontrarem novamente nos próximos meses. Por terem avançado às oitavas da Copa do Brasil, eles poderão se enfrentar caso sejam sorteados. Na Libertadores, em caso de classificação, as equipes também voltam a medir forças, dessa vez nas quartas.

Vale lembrar que, no Brasileirão, Palmeiras e Atlético Mineiro estão empatados com o Corinthians na primeira colocação, todos com 15 pontos. A diferença é no saldo de gols de cada um deles.

Confira estatísticas da temporada protagonizadas por Verdão e Galo:



Melhores Aproveitamentos – Clubes de Série A



1) Palmeiras – 80,39%

2) Atlético-MG – 75,27%

3) Flamengo – 70,83%

Melhores Aproveitamentos Mandante – Clubes de Série A

1) Palmeiras – 90,74%

2) Coritiba – 84,62%

3) São Paulo – 83,33%

Melhores Aproveitamentos Visitante – Clubes de Série A

1) Atlético-MG – 73,81%

2) Ceará – 73,33%

3) Flamengo – 71,11%

4) Fluminense – 70,59%

5) Palmeiras – 68,75%

Mais Gols Marcados – Clubes de Série A

1) Palmeiras – 72 gols

2) Atlético-MG – 60 gols

3) Flamengo – 60 gols

Menos Gols Sofridos – Clubes de Série A

1) Ceará – 16 gols sofridos

2) Palmeiras – 19 gols sofridos

3) Atlético-MG – 22 gols sofridos

Média de Gols Marcados – Clubes de Série A



1) Palmeiras – 2,12 gols por jogo

2) Atlético-MG – 1,94 gol por jogo

3) Flamengo – 1,88 gol por jogo

Média de Gols Sofridos – Clubes de Série A – Temporada 2022

1) Ceará – 0,55 gol sofrido por jogo

2) Palmeiras – 0,56 gols sofrido por jogo

3) Fluminense – 0,69 gol sofrido por jogo

Maiores Saldos de Gols – Clubes de Série A

1) Palmeiras – 53

2) Atlético-MG – 38

3) Flamengo – 33