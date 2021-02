Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro: ranking de campeões nacionais

13:04:26

Com o título do Campeonato Brasileiro de 2020, o Flamengo chegou à 12ª conquista nacional (8 Campeonatos Brasileiros, 3 Copas do Brasil e uma Supercopa do Brasil) e se firmou em segundo no ranking dos clubes com mais troféus dentro do país.

O clube carioca segue atrás do Palmeiras, dono de 13 conquistas nacionais, sendo dez Brasileiros e três Copas do Brasil.

O Corinthians é o terceiro colocado da lista, com 11 conquistas nacionais: sete Brasileiros, três Copas do Brasil e uma Supercopa do Brasil. O Cruzeiro é o quarto, com 10 títulos nacionais: quatro Brasileiros e seis Copa do Brasil.

No quinto posto aparece o Santos, com nove títulos nacionais.

Veja, abaixo, o ranking completo dos maiores campeões nacionais: Palmeiras – 13 10 – Campeonatos Brasileiros (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018) 3 – Copas do Brasil (1998, 2012 e 2015) Flamengo – 12 8 – Campeonatos Brasileiros (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020) 3 – Copas do Brasil (1990, 2006 e 2013) 1 – Supercopa do Brasil (2020) Corinthians – 11 7 – Campeonatos Brasileiros (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017) 3 – Copas do Brasil (1995, 2002 e 2009) 1 – Supercopa do Brasil (1991) Cruzeiro – 10 4 – Campeonatos Brasileiros (1966, 2003, 2013 e 2014) 6 – Copas do Brasil (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018) Santos – 9 8 – Campeonatos Brasileiros (1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004) 1 – Copas do Brasil (2010) Grêmio – 8 2 – Campeonatos Brasileiros (1981 e 1996) 5 – Copas do Brasil (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016) 1 – Supercopa do Brasil (1990) São Paulo – 6 6 – Campeonatos Brasileiros (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Fluminense – 5 4 – Campeonatos Brasileiros (1970, 1984, 2010 e 2012) 1 – Copa do Brasil (2007) Vasco – 5 4 – Campeonatos Brasileiros (1974, 1989, 1997 e 2000) 1 – Copa do Brasil (2011) Internacional – 4 3 – Campeonatos Brasileiros (1975, 1976 e 1979) 1 – Copa do Brasil (1992) Atlético – 2 1 – Campeonato Brasileiro (1971) 1 – Copa do Brasil (2014) Bahia – 2 2 – Campeonato Brasileiro (1959 e 1988) Botafogo – 2 2 – Campeonato Brasileiro (1968 e 1995) Sport – 2 1 – Campeonato Brasileiro (1987) 1 – Copa do Brasil (2008) Atlético-PR – 2 1 – Campeonato Brasileiro (2001) 1 – Copa do Brasil (2019) Coritiba – 1 1 – Campeonato Brasileiro (1985) Criciúma – 1 1 – Copa do Brasil (1991) Guarani – 1 1 – Campeonato Brasileiro (1978) Paulista – 1 1 – Copa do Brasil (2005) Santo André – 1 1 – Copa do Brasil (2004) Juventude – 1 1 – Copa do Brasil (1999)

