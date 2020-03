//Panamá vai deixar passar por seu canal cruzeiro afetado por coronavírus

AFP / Luis Acosta O governo do Panamá autorizou a passagem pelo Canal do Panamá do transatlântico Zaandam, que se encontra em águas do país, após a morte de quatro passageiros e a infecção de dois ocupantes pelo novo coronavírus AFP / Luis Acosta

O governo do Panamá autorizou a passagem pelo Canal do Panamá do transatlântico Zaandam, que se encontra em águas do país, após a morte de quatro passageiros e a infecção de dois ocupantes pelo novo coronavírus.

“Diante da situação da embarcação, assessores e o Ministério da Saúde, em coordenação com a Autoridade do Canal do Panamá (ACP), reavaliaram a medida atendendo ao regulamento sanitário para oferecer uma ajuda humanitária que lhe permita prosseguir até seu destino”, informou o governo do Panamá, advertindo que “nenhum passageiro ou tripulante poderá desmbarcar em solo panamenho”.