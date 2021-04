Pandemia leva à falência 12 mil bares e restaurantes de São Paulo

Rede Gazeta News Guarulhos

Em outras cidades do Estado, outros 50 mil estabelecimentos decretaram falência, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (26) pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo (Abrasel-SP).

De acordo com a associação patronal, 85% dos bares e restaurantes tiveram prejuízos em março por causa das restrições ao funcionamento do comércio e das regras mais duras para o distanciamento social impostas pelo governo do Estado.

Em janeiro passado, 52% estabelecimentos disseram ter registrado prejuízo, informou a Abrasel-SP ao canal de notícias “CNN Brasil”.

O levantamento feito pela entidade mostra ainda que 91% dos empresários do setor do Estado de São Paulo estão com problemas para pagar os salários dos funcionários, 73% demitiram colaboradores e 76% deles estão com algum tipo de dívida.

Por causa da situação que se agrava a cada dia, Joaquim Saraiva de Almeida, presidente da Abrasel-SP, afirmou que o “setor necessita de auxílio efetivo do governo urgente” para continuar a funcionar.

A Abrasel-RJ, por sua vez, informou que cerca de 3 mil estabelecimentos da cidade do Rio de Janeiro fecharam definitivamente as portas desde o início da pandemia – e mais falências podem ocorrer.

“Caso não sejam adotadas iniciativas que auxiliem o setor, continuaremos sofrendo com falências e vendo o Rio perder não apenas postos de trabalho, mas lugares amplamente identificados com a cultura da cidade”, disse.

(*) Da redação da Menu

