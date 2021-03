Para Huck não deixar emissora, Globo oferece mais de R$ 3 milhões ao apresentador

21:12:42

A possível saída de Luciano Huck para se candidatar à Presidência da República em 2022 está cada dia mais distante se depender da TV Globo. Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa ‘A Tarde É Sua’, da RedeTV!’, a emissora teria oferecido mais de R$ 3 milhões de salário fixo para Huck continuar na casa.

A ideia da Globo é que o artista assuma o lugar de Faustão, que deixará a emissora ano que vem.

Ainda de acordo com Lo-Bianco, além da proposta milionária oferecida ao apresentador ele ainda lucrará alto com as ações publicitárias que entraram por fora do contrato.

Vale ressaltar que em setembro de 2019, a Globo chegou a emitir uma nota informando que, caso Luciano Huck decida entrar política, deverá se desligar da empresa, com isso, deixando o comando de seu programa ‘Caldeirão do Huck’, que está no ar há 20 anos.

