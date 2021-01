Para que serve o Google Notícias? Veja seis dicas para usar a ferramenta

Acessar o histórico de pesquisas

Assim como nas categorias pré-definidas pelo Google, o usuário também pode fixar em seus favoritos uma busca pessoal. No exemplo abaixo, logo depois de procurar pela palavra-chave “resultados NBB”, aparece o botão “Seguir” assim como explicado no tópico anterior. As notícias correspondentes vão aparecer na aba “Pesquisas Salvas”.

Acompanhar coberturas jornalísticas

Recentemente, o site ampliou a oferta de recursos para incluir coberturas jornalísticas. Esse é o caso da Covid-19, com acompanhamento em tempo real do desenvolvimento da pandemia, e das Eleições de 2020 no Brasil, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As principais coberturas jornalísticas do país e do mundo já possuem páginas próprias no Google Notícias, reunindo as matérias de diversos veículos de comunicação em um único espaço. No exemplo da imagem abaixo, para saber mais detalhes sobre o jogo entre São Paulo e Sport, basta clicar na opção “Ver cobertura completa” para acessar uma página com vídeos, textos e tweets sobre o assunto.

Acompanhe temas que são acompanhados ao vivo — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso Acompanhar notícias locais O Google Notícias, seja no site ou no app para celular, também é capaz de exibir as notícias baseadas na localização do usuário. Também é possível buscar por informações de cidades específicas, como indica a imagem abaixo. Clique em “Suas notícias locais” para saber dos acontecimentos de sua cidade. Na tela seguinte, se preferir, adicione novas cidades, como indicado na seta 2, e veja a previsão do tempo no seu local, como mostra a terceira seta. Recebas as notícias específicas da sua cidade — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso

Ajustar a frequência de notificações por dia

No app do Google Notícias para celular, seja no Android ou iPhone (iOS), é possível ajustar a frequência de notificações que o usuário deseja receber. Para realizar este ajuste, toque em “Configurações de notícias” em seu perfil, escolha “Notificações”, e faça as alterações da forma que preferir.

Na imagem abaixo, repare que as notificações estão desligadas. Após a ativação, é conveniente regular o volume de notificações que deseja receber na barra “Número de notificações”. É possível escolher entre um número de alertas baixo, padrão ou alto. Também há como definir qual tipo de categoria pode enviar notificações para o seu celular, o que oferece a opção de ser avisado apenas de eventos de alta relevância ou de assuntos variados durante o dia.

O usuário pode deixar as notificações desligadas se quiser — Foto: Reprodução/Pedro Cardoso