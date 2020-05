Rede Gazeta News Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos e a Sabesp estão trabalhando juntas para levar melhorias para diferentes ruas do município.

20:00:18

A Prefeitura de Guarulhos e a Sabesp estão trabalhando juntas para levar melhorias para diferentes ruas do município. Vias que recebem grandes intervenções da companhia estadual, como a troca ou a colocação de tubulações de água, redes coletoras de esgoto e ramais de água, em seguida recebem recapeamento. O gerenciamento dos trabalhos está por conta da Secretaria de Obras.

Os trabalhos de recapeamento da rua Orlando Ramos, no Jardim Triunfo, região do Bonsucesso, tiveram início nesta quinta-feira (28) com a chegada dos maquinários e fresagem do solo. As intervenções serão feitas numa extensão de 570 metros linear e área de 8.550 m².

Outras obras importantes em vias no Bonsucesso estão sendo finalizadas, como a avenida Paschoal Thomeu, com aproximadamente 33 mil m², no trecho entre o Trevo de Bonsucesso até a estrada Albino Martello. Além disso, a avenida Maria Catharina de Jesus teve 300 metros de sua extensão recapeados, em frente ao cemitério do Bonsucesso.

1Parceria entre Prefeitura e Sabesp leva melhorias a vias de Guarulhos

.1Parceria entre Prefeitura e Sabesp leva melhorias a vias de Guarulhos