“Parem de sexualizar nossas crianças”, desabafa Isadora Pompeo

A cantora gospel Isadora Pompeo foi mais uma personalidade evangélica que resolveu se posicionar contra a rede de restaurante de fast food Burger King após a empresa usar crianças em uma campanha LGBTQIA+.

Em seu Twitter, a artista desabafou e criticou o Burger King pela iniciativa polêmica.

“Criança não tem que ser gay, lésbica, trans etc, CRIANÇA NÃO TEM NADA HAVER COM SEXUALIDADE. Criança tem que brincar! correr e se sujar !!! Parem de sexualizar nossas crianças”, escreveu Isadora.

Isadora compartilhou o post em outras redes sociais e recebeu o apoio de milhares de seguidores.

“Amo quem se posiciona sem medo de perder seguidores ! Te admiro ainda mais Isa”, disse uma seguidora.

“CANCELADA no mundo, APROVADA no céu! (Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Tiago 4:4”, disse outra.

Evangélicos e cristãos praticantes de todo o país estão pedindo o boicote da marca, pois acreditam que ela ultrapassou o limite do bom senso.

A propaganda é por conta do Dia Internacional do Orgulho Gay, que é celebrado no dia 28 de junho.

Além do vídeo, o site do Burger King alterou as cores das fotos de perfil das redes sociais e coloriu o próprio site, onde também conta relatos de funcionários da rede que se enquadram na sigla LGBTQIA+.

Essa não é a primeira vez que uma empresa causa polêmica ao promover propaganda nesse segmento. No ano passado, a Natura escolheu a transexual Thammy Miranda para estrelar a campanha do Dia dos Pais e também sofreu boicote.

Entretanto, existem “evangélicos” que saíram em defesa da Burger King, como o humorista Daniel Araújo, intérprete do Paxtorzão, que fez um vídeo ironizando os evangélicos que se posicionaram contra a empresa, chamando-os, indiretamente, de hipócritas.

