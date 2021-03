Paris entra em confinamento como variantes COVID-19

11:32:09

A França impôs um bloqueio de um mês em Paris e partes do norte depois que uma vacilante distribuição de vacinas e a disseminação de variantes altamente contagiosas do coronavírus forçaram o presidente Emmanuel Macron a mudar de rumo.

Desde o final de janeiro, quando desafiou os apelos de cientistas e alguns de seu governo para fechar o país, Macron disse que faria o que fosse preciso para manter a segunda maior economia da zona do euro o mais aberta possível.

No entanto, esta semana ele ficou sem opções assim como a França e outros países europeus suspenderam brevemente o uso da vacina AstraZenca.

Seu primeiro-ministro, Jean Castex, disse que a França estava nas garras de uma terceira onda, com a variante virulenta detectada pela primeira vez na Grã-Bretanha agora representando cerca de 75% dos casos. As enfermarias de terapia intensiva estão sob forte tensão, notadamente em Paris, onde a taxa de incidência ultrapassa 400 infecções a cada 100.000 habitantes.

“A epidemia está piorando. Nossa responsabilidade agora é não deixá-lo escapar do nosso controle”, disse Castex em uma coletiva de imprensa.

A França reportou 35.000 novos casos na quinta-feira e havia mais pacientes covid em cuidados intensivos em Paris do que no auge da segunda onda,

Agora era a hora de endurecer as restrições, disse Castex.

“Quatro semanas, o tempo necessário para que as medidas gerem um impacto suficiente. (É) o tempo que precisamos para chegar a um limite na vacinação dos mais vulneráveis.”

Os bloqueios começarão a partir da meia-noite nos 16 departamentos mais atingidos da França que, com exceção de um no Mediterrâneo, formam um corredor da cidade portuária do Canal norte de Calais até a capital.

Barbeiros, lojas de roupas e lojas de móveis terão que fechar, embora livrarias e outras que vendem produtos essenciais possam permanecer abertas.

As escolas permanecerão abertas e as pessoas poderão se exercitar ao ar livre dentro de um raio de 10 km de suas casas. Viajar para fora das áreas mais atingidas não será permitido sem uma razão convincente.

“Vá ao ar livre, mas não para festejar com os amigos”, disse o primeiro-ministro.

O primeiro-ministro francês Jean Castex fala durante uma conferência de imprensa sobre a atual estratégia do governo francês para a pandemia da doença coronavírus em curso (COVID-19), em Paris, França, em 4 de março de 2021.

TARDE DEMAIS?

Castex disse que a França retomaria as vacinas com a vacina AstraZeneca agora que a Agência Europeia de Medicamentos havia confirmado que era seguro.

Buscando reforçar a confiança do público na vacina anglo-sueca, fundamental para que a França atinja seus alvos, Castex disse que obteria a injeção na sexta-feira.

“Estou confiante de que a confiança do público na vacina será restaurada”, disse ele, embora tenha reconhecido que pode levar tempo.

Embora Macron tenha parado de ordenar um bloqueio nacional, os bloqueios podem ser estendidos a outras regiões, se necessário, e ainda podem retardar a recuperação econômica do país.

A região de Paris abriga quase um quinto da população e é responsável por 30% da atividade econômica.

Um toque de recolher noturno em todo o país em vigor desde meados de dezembro permanece em vigor, embora comece uma hora depois, às 19h.m.

O governo não se arrependeu de não ter fechado antes, disse Castex.

“Foi a decisão certa em janeiro. Teríamos um confinamento insuportável de três meses. Fizemos bem em não fazê-lo.

Nem todos concordam. Na unidade de terapia intensiva de um hospital privado na periferia de Paris, os médicos expressaram resignação por ter novamente que lidar com enfermarias sobrecarregadas.

“Estamos de volta aqui novamente”, disse o chefe da ala Abdid Widad.

O ministro da Saúde, Olivier Veran, disse que alguns hospitais começariam a usar anticorpos monoclonais que são sintéticos fabricados cópias de proteínas de combate a infecções, em certos pacientes com alto risco de progredir para doenças graves.

