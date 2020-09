Parque Nacional de Abrolhos reabre para visitação

Prado-BA é uma boa opção de hospedagem para quem quer visitar a ilha

18:05:14

Abrolhos concentra a maior biodiversidade marinha do país, e é considerado o ‘berçário’ das baleias jubartes na Bahia. Durante a temporada de reprodução, elas podem ser vistas desde o norte de São Paulo até o sul do Rio Grande do Norte porém a maior concentração está entre o Espírito Santo e a Bahia sendo que 70% delas escolhem Abrolhos.

E, para alegria dos turistas, Após 6 meses de isolamento, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) reabriu, no último dia 1º de setembro, o Parque Nacional de Abrolhos, em Caravelas. A visitação no local para observação da fauna e flora só é permitida por embarcações comerciais e a reabertura segue todos os protocolos de prevenção ao Covid-19 estabelecidas pelos órgãos responsáveis.

Para quem vai visitar a ilha, a sugestão de hospedagem é Pousada Casa de Maria, ( www.pousadacasademaria.com.br ). O estabelecimento, localizado em Prado-BA, em parceria com a Catavento Tour ( www.cataventotour.com.br ), promove passeios especiais ao local, um dos arquipélagos mais bonitos do mundo e paraíso dos mergulhadores. Uma experiência inesquecível para os turistas que, nesta época do ano, além dos mergulhos podem conferir de perto o espetáculo das baleias Jubartes. Vale destacar que a cidade de Prado está entre as cidades litorâneas da Bahia com menores índices de contaminação pelo Covid-19.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook