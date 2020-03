//Passa de 100 mil o número de casos de covid-19 nos Estados Unidos

Share this:

00:58:31

O número de casos confirmados de covid-19 nos Estados Unidos passou de 100.000 nesta 6ª feira (27.mar.2020). A doença, causada pelo novo coronavírus, já deixou 1.544 mortos no país, de acordo com informações da Universidade Johns Hopkins.

A alta nos casos efetivados também se deve a testagem em massa adotada pelos norte-americanos nos últimos dias. O teste é 10 vezes mais rápido do que o usualmente utilizado. A responsável pela tecnologia é a farmacêutica suíça Roche. Mais de 100 unidades do teste foram distribuídas pela fabricante para uso em diferentes lugares do país.

Com a alta, o presidente dos EUA, Donald Trump, determinou o recrutamento de militares da reserva para atuar no combate ao coronavírus. Trump reforçou que a ordem do Executivo permitirá a mobilização de médicos das forças armadas. “Quando há uma emergência, é muito importante chegarmos aos resultados rapidamente, faremos o que for preciso”, disse.

Trump destacou que o país se empenhará na produção de respiradores. Disse que seu governo vai facilitar a aprovação das fábricas para produzirem os equipamentos para que a entrega possa ser acelerada. Afirmou, ainda, que em pouco mais de 3 meses, os EUA terão produzido mais de 100.000 equipamentos do tipo.

Também nesta 6ª feira, os norte-americanos aprovaram 1 pacote de US$ 2 trilhões para dar fôlego à economia em meio à pandemia. O prazo para que as medidas de alívio fiscal comecem a vigorar é de 3 semanas.

Na China, onde teve origem a pandemia, os casos chegaram a 81.897 e as mortes a 3.296. A Itália, o 2º país de epicentro da doença, registra 86.498 infectados e 9.134 mortos pela doença. Apesar das expectativas de que já tivesse atingido seu pico, o país europeu amargou mais 969 pessoas mortas em 24 horas por covid-19, 257 a mais do que o registrado de 4ª para 5ª feira(26.mar), quando houve 712 óbitos.