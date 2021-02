Passa de 15 mil o número de vacinados contra Covid-19 em Guarulhos

Guarulhos finalizou a vacinação dos trabalhadores das unidades da rede municipal de Saúde contra a Covid-19 nesta quarta-feira (03), bem como imunizou os indígenas da aldeia Filhos da Terra na região do Cabuçu, totalizando 15.478 doses aplicadas até o momento. Em nome de todos os índios da cidade, o líder da etnia Tupi, Gilberto Awa, agradeceu a imunização. “Aqui no município, nossa população está sendo privilegiada com a vacinação e a instituição de duas unidades de referência para o atendimento de nosso povo”, disse.

Na segunda-feira (08) terá início na cidade a imunização de idosos com idade igual ou superior a 90 anos em um polo que funcionará das 8 às 17h, no Bosque Maia (avenida Paulo Faccini, s/n no Centro). No local, a vacinação será realizada em sistema drive thru, sem que a pessoa tenha a necessidade de descer do carro, e também em uma grande tenda dotada de toda infraestrutura para atender quem chegar a pé.

Além disso, equipes de Saúde vacinarão os idosos acamados e restritos ao leito em domicílio. Por isso, a orientação para aqueles que não têm cadastro em nenhuma Unidade Básica de Saúde (UBS) é para que o familiar ou responsável legal compareça a uma das 69 UBS para cadastrar o idoso e solicitar a imunização.

Guarulhos está preparado para instalar mais três grandes polos de vacinação dotados de toda infraestrutura para viabilizar maior fluidez do público e evitar aglomerações, mas isso depende da quantidade de doses que será disponibilizada pelo governo do Estado ao município. Da mesma forma, a imunização dos demais públicos-alvo está condicionada ao repasse de novas remessas de vacina à cidade.

