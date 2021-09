Passaporte sanitário será obrigatório em alguns estabelecimentos a partir desta quarta-feira

Ads

Donos e clientes de restaurantes, bares, cafés, lanchonetes, academias, museus, cinemas, teatros e shows com público sentado precisam estar atentos a partir desta quarta-feira (1º), já que passará a ser obrigatório o chamado passaporte sanitário em seus estabelecimentos.

Clientes acima de 18 anos têm de ter tomado a primeira dose da vacina contra a covid-19. Os comprovantes de vacinação exigidos são o cartão vacinal, fotos do cartão ou o comprovante de vacinação digital, que pode ser acessado no aplicativo Poupatempo Digital, disponível para smartphones. É possível baixar e imprimir a carteira digital.

A determinação, publicada no Diário Oficial em 19 de agosto por meio do decreto 38.287/2021, visa a estimular a vacinação em Guarulhos.

Funcionamento sem restrições

De acordo com as determinações do Plano São Paulo, os estabelecimentos comerciais já podem abrir sem restrição de horários e com capacidade de 100%, desde que respeitem regras como distanciamento social de 1,5 metro entre os clientes, utilização de máscara, disponibilização de álcool em gel e aferição da temperatura na entrada.

