Pastor detona seguidoras de Renálida: “evangélicas do decote dos seios e salmo na legenda”

Anderson Silva falou que as que defendem a pastora se comportam com a mesma sensualidade

O pastor Anderson Silva, algoz dos falsos profetas, não tem pegado mole com quem defende os mesmos e desceu a lenha nas defensoras da missionária Renálida. Em um post bem humorado nas redes sociais o pastor falou mais algumas verdades.

“Falsas profetas do PIX e da ostentação, venham cá, rapidão”, disse o pastor para logo fazer referência à passagem bíblica de 1 Timóteo 2:9,10, onde fala sobre a postura de uma verdade mulher cristã, totalmente oposto da referida pregadora.

“Os falsos profetas do PIX e da ostentação estão ofendidos com o tatuado! Um punhado de mulheres que vieram defender as ‘profetas popozudas do Instagram’ estavam sensuais ou sem roupa em suas fotos”, disparou.

Silva acrescentou ainda que “Esse é o problema dos falsos profetas, eles querem resultado, não transformação. Qualquer um pode ser evangélico, mas para ser cristão precisa haver renúncia, arrependimento e nova vida!”.

Concluindo, o pastor Anderson Silva falou que “aí fica fácil, afirmar ser evangélica, com o decote dos seios e salmo na legenda!”.

