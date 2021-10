Pastor foge após desviar R$ 30 milhões da Igreja Universal

Ads

Um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo bispo Edir Macedo, foi denunciado à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) pela própria denominação, por ter desviado cerca R$ 30 milhões da igreja.

O acusado é formado em arquitetura e foi um dos responsáveis pela construção do Templo de Salomão no Brás em São Paulo. O religioso estava à frente das obras da nova sede da Iurd, que ocupa uma área de 52 mil metros quadrados e fica às margens do Pistão Sul, em Taguatinga (DF).

Segundo a denúncia apresentada pelos advogados da Universal, o pastor teria encaminhado alguns contratos para uma construtora em Portugal, lavando dinheiro em solo estrangeiro.

Depois que constatou as irregularidades cometidas pelo pastor, a IURD entrou em contato com o suspeito, mas ele fugiu. Tanto a polícia quanto a igreja não tem informações sobre o paradeiro dele até o momento. A PCDF não quis divulgar o nome do arquiteto para não comprometer as investigações.