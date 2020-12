Pastor Juanribe Pagliarin está internado em estado grave com Covid-19

Segundo informações, o líder religioso está internado no Hospital 9 de Julho.

Segundo informações, o líder religioso está internado no Hospital 9 de Julho. Enquanto ele segue internado, seu filho, o pastor Giancarlo Pagliarin, assumiu a liderança da igreja.

